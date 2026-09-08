Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Hans Vanaken hield na de 0-1-zege van Club Brugge op het veld van Lommel niet alleen een tevreden gevoel over aan de drie punten. De kapitein van blauw-zwart was ook onder de indruk van de promovendus, die het Club lange tijd behoorlijk lastig maakte.

Volgens Vanaken beschikt Lommel over enkele duidelijke wapens waarmee het ook andere ploegen problemen kan bezorgen. Vooral de rust aan de bal en de manier waarop de ploeg haar sterktes benut, vielen hem op.

“Ik denk dat ze een aantal duidelijke kwaliteiten hebben. Ze zijn vrij rustig aan de bal en hebben een spits die de bal goed kan bijhouden. Daarnaast hebben ze op links een snelle speler met diepgang en een goede individuele actie.”

Vanaken ziet een ploeg die weet wat ze kan

Voor Vanaken is Lommel vooral een ploeg die goed op elkaar is afgestemd. De promovendus speelt niet zomaar vanuit enthousiasme, maar lijkt volgens hem goed te weten hoe het zijn kwaliteiten moet uitspelen.

“Voor mij is dit gewoon een ploeg die goed op elkaar is ingespeeld en heel goed weet waar haar kwaliteiten liggen. Ik denk ook dat het voor veel ploegen niet makkelijk zal zijn om hier te komen winnen.”

Club Brugge ondervond dat zelf. Blauw-zwart had wel de betere kansen en trok uiteindelijk aan het langste eind, maar Lommel bleef lange tijd in de wedstrijd en slaagde erin om Club geregeld uit zijn comfortzone te halen.

Lees ook... Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Vanaken was positief verrast

Vanaken gaf ook toe dat niet alles liep zoals Club vooraf had ingeschat. “Verrassen is misschien een groot woord, maar we hadden vooraf wel verwacht dat we op bepaalde plekken andere ruimtes zouden krijgen dan uiteindelijk het geval was”, vertelde hij bij ons.

Een deel van het Brugse plan werkte, andere zaken minder. Volgens Vanaken kan dat ook te maken hebben gehad met aanpassingen bij Lommel zelf. “Een aantal zaken die we voorbereid hadden, klopten wel, maar andere dingen waren wat anders. Misschien hebben zij zich ook een beetje aangepast aan ons.”

Zijn algemene oordeel bleef in elk geval positief. “Ik was uiteindelijk wel positief verrast door hun niveau. Ik hoop dat ze het goed doen in eerste klasse en dat ik hier volgend jaar gewoon opnieuw kan terugkomen”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Aston Villa live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Aston Villa
Hans Vanaken

Meer nieuws

Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

Marc Degryse twijfelt aan Club Brugge én geeft blauw-zwart héél opvallend en atypisch advies

19:40
Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant

22:30
2
Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

Dit is waarom Ivan Leko zich absoluut geen zorgen maakt over mindere vorm Club Brugge voor Aston Villa

17:00
2
Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!"

21:00
9
"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

"Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen?

23:30
2
Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

Lommel-coach Johnson en kapitein Schoofs hebben duidelijke boodschap voor de supporters

21:15
Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

Anderlecht maakte er mét reden een prioriteit van: 'Manchester United, Liverpool én PSG azen op Nga Kana'

23:00
"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

"Moeilijkere CL-loting dan anders": Brandon Mechele legt uit waarom

14:19
Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau"

21:30
4
Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

Club Brugge hakt knoop door over nieuw stadion: "Sneller kan niet"

13:00
14
'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

'Na Carl Hoefkens moet ook deze Belgische coach in buitenlandse loondienst al ontslag vrezen'

22:00
't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos"

20:40
1
Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden

20:00
5
'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

'Bayern München wapent zich tegen nieuwe aanval van Real Madrid en plakt waanzinnige afkoopsom op Olise'

20:20
Thibaut Courtois schrijft Belgische geschiedenis in de Champions League: een mijlpaal tussen de grootste namen

Thibaut Courtois schrijft Belgische geschiedenis in de Champions League: een mijlpaal tussen de grootste namen

19:00
'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

'Liverpool hield toptransfer van Chelsea tegen door... speler een toekomstige plaats aan te bieden op Anfield'

19:20
Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"

Toptalent uit Anderlecht-jeugd stuurt duidelijke boodschap: "De keuze om door te stromen ligt niet bij mij"

18:30
1
Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen Analyse

Anderlecht haalt stevig uit op transfermarkt, maar eigen jeugd dreigt daar de prijs voor te betalen

18:00
3
UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

UPDATE: Aanslag Ruben van Bommel heeft zware gevolgen: slachtoffer heeft zware verwondingen

17:30
15
Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

Nieuwe regel in JPL heeft eerste zware gevolg, zelfs scheidsrechter niet helemaal overtuigd

16:30
10
Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

Anderlecht maakt de dure rekening: kunnen ze zelfs nog meetrainen bij de A-kern?

16:00
José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender

15:30
5
Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

Club Brugge, Genk en Anderlecht moeten stevige kritiek incasseren

10:30
Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen

Carl Hoefkens verrassend ontslagen na amper vijf speeldagen

13:41
6
'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer'

'Zulte Waregem en Cercle Brugge strijden met Engelse clubs voor spectaculaire terugkeer'

15:45
1
Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal

Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal

14:45
13
Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"

Frustratie Roméo Lavia bij Chelsea groeit: "Het is niet mogelijk"

13:30
4
Lukas Lelie reageert na het gedoe over het veld van STVV ... en komt met ultieme tip over gras

Lukas Lelie reageert na het gedoe over het veld van STVV ... en komt met ultieme tip over gras

12:30
De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

De barometer na vijf speeldagen: Genk, Gent, Club, Anderlecht, Standard, Mechelen, ...

11:40
3
JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

JPL-Managerspel: transferperiode open tem vrijdag + stel jouw selectie samen voor de Champions League

09:50
1
Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?

Live. Transfernieuws 7/9: Messi en Ronaldo dan toch nog eens in dezelfde ploeg?

12:15
Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

Opvallende sterkhouder Standard lijkt alles in goud te veranderen

11:20
3
En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?

En bij de amateurs? Ex-speler Antwerp en Lierse zorgt voor belangrijke 6 op 6 - wat deed uw favoriete ploeg?

12:00
Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan De derde helft

Ruben Van Gucht speelt vals met horloge, krijgt wind van voren van Alderweireld en valt organisatie aan

11:00
5
'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

'KAA Gent pakt plots dan toch nog uit met nieuwe aanvaller'

09:30
1
Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in over Infantino

10:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 2-3 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 0-4 Westerlo Westerlo
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
STVV STVV 4-0 La Louvière La Louvière
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-3 KAA Gent KAA Gent
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Anderlecht Anderlecht 0-0 KRC Genk KRC Genk
SK Beveren SK Beveren 3-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Goro Goro over "Het is om te janken": Moet Timmy Simons stilaan vrezen? Goro Goro over 't is niet al goud dat blinkt in Gent? "Geen discipline en kwaliteit, totaal nutteloos" Geert66 Geert66 over Is hij eindelijk wél de juiste keuze? Niet alleen Antoine Sibierski, maar ook Marc Coucke heeft woord gehouden Goro Goro over Verhaeghe bijt van zich af: "Anderlecht zei dat we eerst moesten leren winnen. Wel, we hebben het geleerd!" André Coenen André Coenen over 🎥 Zoon van bondscoach Mark van Bommel in oog van de storm: "Hij moet naar de psycholoog" dbr1609 dbr1609 over Bart Verhaeghe spreekt héél duidelijk over het weigeren van de transfers van Tresoldi én Vermant Demogorgon Demogorgon over Silvio Proto gaat tegen de stroom in: "Union SG? RSC Anderlecht is minstens van hetzelfde niveau" Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over Degryse zeer streng voor Anderlecht: "Ronduit teleurstellend" Swakke25 Swakke25 over Wankelt de stoel van Fred Vanderbiest bij KV Mechelen? Bestuur geeft duidelijk signaal Real09 Real09 over José Mourinho zorgt direct voor controverse over VAR, arbitrage en... kalender Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved