Hans Vanaken ziet veel kwaliteit bij deze JPL-club: "Ik hoop dat ze het goed doen"

Hans Vanaken hield na de 0-1-zege van Club Brugge op het veld van Lommel niet alleen een tevreden gevoel over aan de drie punten. De kapitein van blauw-zwart was ook onder de indruk van de promovendus, die het Club lange tijd behoorlijk lastig maakte.

Volgens Vanaken beschikt Lommel over enkele duidelijke wapens waarmee het ook andere ploegen problemen kan bezorgen. Vooral de rust aan de bal en de manier waarop de ploeg haar sterktes benut, vielen hem op.

“Ik denk dat ze een aantal duidelijke kwaliteiten hebben. Ze zijn vrij rustig aan de bal en hebben een spits die de bal goed kan bijhouden. Daarnaast hebben ze op links een snelle speler met diepgang en een goede individuele actie.”

Vanaken ziet een ploeg die weet wat ze kan

Voor Vanaken is Lommel vooral een ploeg die goed op elkaar is afgestemd. De promovendus speelt niet zomaar vanuit enthousiasme, maar lijkt volgens hem goed te weten hoe het zijn kwaliteiten moet uitspelen.

“Voor mij is dit gewoon een ploeg die goed op elkaar is ingespeeld en heel goed weet waar haar kwaliteiten liggen. Ik denk ook dat het voor veel ploegen niet makkelijk zal zijn om hier te komen winnen.”

Club Brugge ondervond dat zelf. Blauw-zwart had wel de betere kansen en trok uiteindelijk aan het langste eind, maar Lommel bleef lange tijd in de wedstrijd en slaagde erin om Club geregeld uit zijn comfortzone te halen.



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Vanaken was positief verrast

Vanaken gaf ook toe dat niet alles liep zoals Club vooraf had ingeschat. “Verrassen is misschien een groot woord, maar we hadden vooraf wel verwacht dat we op bepaalde plekken andere ruimtes zouden krijgen dan uiteindelijk het geval was”, vertelde hij bij ons.

Een deel van het Brugse plan werkte, andere zaken minder. Volgens Vanaken kan dat ook te maken hebben gehad met aanpassingen bij Lommel zelf. “Een aantal zaken die we voorbereid hadden, klopten wel, maar andere dingen waren wat anders. Misschien hebben zij zich ook een beetje aangepast aan ons.”

Zijn algemene oordeel bleef in elk geval positief. “Ik was uiteindelijk wel positief verrast door hun niveau. Ik hoop dat ze het goed doen in eerste klasse en dat ik hier volgend jaar gewoon opnieuw kan terugkomen”, besluit hij.