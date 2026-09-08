Hendrik Van Crombrugge doet boekje open over opvallende situatie bij KRC Genk

KRC Genk kiest dit seizoen duidelijk voor de toekomst onder de lat. Lucca Brughmans blijft nog een jaar in Limburg nadat zijn transfer naar Liverpool werd afgerond, terwijl Genk deze zomer ook Tobe Leysen aantrok. Voor Hendrik Van Crombrugge betekent dat dat zijn rol volledig is uitgespeeld.

De 33-jarige doelman is zelfs al bijna drie maanden niet meer op de club geweest. Aan het begin van de voorbereiding kreeg hij te horen dat hij geen deel meer zou uitmaken van de plannen. Sindsdien traint hij individueel thuis.

Bij Sporza, in de podcast 90 Minutes, vertelde Van Crombrugge open over zijn situatie. “Ik kon kiezen tussen training bij Jong Genk of individueel thuis trainen. Ik heb voor dat laatste gekozen. Genk gaat daar heel correct mee om.”

Van Crombrugge houdt deur nog even op een kier

De doelman benadrukt dat Genk zijn verplichtingen correct nakomt. Hij krijgt wekelijks een trainingsprogramma doorgestuurd en wordt gewoon betaald. Toch is de situatie uiteraard niet wat hij zelf voor ogen had.

“Ik ben er niet superblij mee. Het stond niet op deze manier in mijn carrièreplanning, voor zover zoiets bestaat. Maar het is een beslissing die boven mijn hoofd is genomen. Die respecteer ik en ik leg me daarbij neer.”

Van Crombrugge had voor zichzelf al beslist dat dit normaal gezien zijn laatste seizoen als prof wordt. Toch sluit hij niet uit dat er de komende weken nog iets verandert. “We zullen zien hoe dit eindigt. Ik had voor mezelf al uitgemaakt dat ik na dit seizoen sowieso zou stoppen, maar ik kijk wat er de komende weken gebeurt.”





Saudi-Arabië bewust afgewezen

Een buitenlandse uitweg lag er deze zomer wel. Van Crombrugge kon naar Saudi-Arabië, maar zag uiteindelijk af van die mogelijkheid. De belangrijkste reden was familiaal. “Er was geen garantie dat ik mijn kinderen op regelmatige basis zou kunnen zien. En ik heb me ook afgevraagd of dat contract nog iets zou veranderen in mijn leven. Dat was niet het geval.”

Zo blijft de doelman voorlopig onder contract bij Genk, maar volledig buiten beeld. Terwijl Brughmans en Leysen de toekomst van de Limburgse doelmannenpositie vertegenwoordigen, lijkt Van Crombrugge vooral af te wachten of er nog één laatste hoofdstuk in zijn carrière komt.