Hij gaf meteen visitekaartje voor bondscoach Van Bommel af: "Scoren is altijd een plezier"

Lucas Stassin heeft zijn eerste minuten voor Sevilla FC meteen opgeluisterd met een doelpunt. De Belgische aanvaller viel tegen Espanyol in en had amper nodig om zijn visitekaartje af te geven. Zijn treffer volstond uiteindelijk niet voor de overwinning, maar de ex-spits van Westerlo kende persoonlijk wel een debuut om van te dromen in Andalusië.

Lucas Stassin heeft zich bij zijn eerste optreden voor Sevilla FC meteen in de kijker gespeeld. De Belgische aanvaller viel in de 54e minuut in voor Robbie Ure en had niet lang nodig om zijn visitekaartje af te geven. Na een lange inworp, die via het hoofd van een tegenstander werd verlengd, werkte hij de bal binnen.

Stassin scoort bij debuut, maar Sevilla laat zege nog glippen

De ex-speler van Westerlo maakte dus meteen zijn eerste doelpunt in het shirt van Sevilla, al bleef er na afloop ook ontgoocheling hangen. Zijn ploeg gaf de voorsprong in de slotfase nog uit handen.

"Het gevoel is dubbel, omdat we voorstonden en op het einde nog dat doelpunt slikken", vertelde Stassin na de wedstrijd aan de clubkanalen. "Maar het is altijd moeilijk wanneer je met elf tegen tien speelt. We hebben gevochten om dit punt te pakken. We werken hard."

Dat Sevilla met een man minder op het veld stond, maakte de opdracht volgens de jonge Belg extra lastig. Zijn doelpunt leverde uiteindelijk geen driepunter op, maar persoonlijk kon zijn start in Andalusië nauwelijks beter.

"Scoren blijft altijd een plezier"

Stassin stak niet weg dat zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club deugd deed. "Dat is mooi. Scoren is natuurlijk altijd een plezier. Ik was liever met de drie punten naar huis gegaan, maar zo is voetbal. We moeten in de volgende wedstrijd strijden voor de overwinning."





De aanvaller is sinds 1 september officieel speler van Sevilla FC. Hij kwam op huurbasis over van Saint-Étienne, met een aankoopoptie in de overeenkomst. Na zijn eerste dagen in Spanje voelt Stassin zich al goed in zijn nieuwe omgeving.

"Ik voel me goed. Het is een goede ploeg en ik ben goed ontvangen. Ik heb nog minuten nodig om helemaal klaar te zijn en het beste van mezelf te geven voor deze ploeg", aldus de Belg.

🤩 | Premier match et premier but pour Lucas Stassin avec Séville ! 🇧🇪🆕 #EspanyolSevilla pic.twitter.com/e6VENhEBhz — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 7, 2026

"It's always a pleasure to score." 🙌



Lucas Stassin on his debut goal in #EspanyolSevilla and his first days at the Club. 👊 pic.twitter.com/TzTCfO2aFS — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 7, 2026

Een sterk begin, nu bevestigen bij Sevilla

Voor een spits is een doelpunt bij zijn debuut vaak de ideale manier om snel vertrouwen te tanken. Stassin had amper iets meer dan een halfuur nodig om zijn eerste treffer voor Sevilla te maken. Dat biedt Luis García Plaza meteen een extra optie in de aanval.

De 21-jarige Belg gaf zelf aan dat hij nog wedstrijdritme mist. De komende weken moeten uitwijzen hoeveel speelminuten hij krijgt en of hij zijn eerste sterke indruk kan bevestigen. Met zijn invalbeurt en doelpunt bewees Stassin alvast dat hij klaarstaat wanneer Sevilla hem nodig heeft.

De volgende afspraak voor de Andalusiërs volgt vrijdagavond om 21 uur tegen Valencia. Krijgt Stassin, na zijn geslaagde debuut, meteen een eerste basisplaats van coach Luis García Plaza?