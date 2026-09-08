Kompany krijgt serieuze erkenning na topseizoen bij Bayern München

Vincent Kompany behoort tot de vijf kanshebbers op de Johan Cruyff-trofee, maar de concurrentie is bijzonder zwaar. Vooral twee Spaanse coaches lijken met voorsprong te strijden om de prijs, terwijl de Bayern-trainer zijn nominatie vooral als belangrijke erkenning kan zien.

Vincent Kompany is genomineerd voor de prijs van Trainer van het Jaar. De Belgische coach van Bayern München dankt die nominatie aan een bijzonder sterk seizoen, met de Duitse dubbel, winst in de Duitse Supercup en een plaats in de halve finales van de Champions League.

De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt in Londen tijdens de uitreiking van de Ballon d'Or. Op die avond worden ook onder meer de beste doelman, het grootste jonge talent en de beste speelster van het jaar bekroond.

Kompany bevindt zich in bijzonder sterk gezelschap. Naast hem zijn vier Spaanse trainers genomineerd. Mikel Arteta hoort daarbij na een seizoen waarin hij Arsenal naar de landstitel leidde en ook de finale van de Champions League bereikte. Unai Emery staat eveneens op de lijst nadat hij met Aston Villa de Europa League won.

Ook Luis Enrique maakt kans op de prijs. Hij werd kampioen van Frankrijk en won bovendien de Champions League. De vijfde genomineerde is Luis de la Fuente, die Spanje naar de wereldtitel leidde. Kompany is daarmee de enige niet-Spaanse trainer in de top vijf.

Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️



Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spain national team

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern Munich

Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/R6QOpW9j9l



— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Luis Enrique en Luis de la Fuente lijken de grote favorieten voor de Johan Cruyff-trofee, de prijs voor Trainer van het Jaar. Luis Enrique won de trofee al in 2025, nadat hij Paris Saint-Germain voor het eerst naar winst in de Champions League had geleid. Toen eindigde hij ruim voor Hansi Flick van FC Barcelona. Opvallend genoeg is Flick dit keer niet genomineerd, ondanks zijn landstitel in Spanje.

Luis Enrique maakt kans om zichzelf op te volgen, maar deze keer lijkt de strijd een stuk spannender te worden. Luis de la Fuente wordt wellicht als de grootste favoriet gezien.

De bondscoach van Spanje werd in 2024 al Europees kampioen met La Roja en bevestigde dat twee jaar later op het WK. Spanje werkte een foutloos tornooi af, schakelde België uit in de kwartfinale, versloeg Frankrijk overtuigend in de halve finale en trok na een spannende finale ook aan het langste eind tegen Argentinië.

De la Fuente was in 2024 al genomineerd voor de Johan Cruyff-trofee, maar eindigde toen ondanks de Europese titel slechts derde. Een wereldtitel weegt uiteraard nog zwaarder door. De vraag is dan ook of hij deze keer wel met de hoofdprijs aan de haal gaat.

Kompany lijkt weinig kans te maken

Voor Vincent Kompany ligt dat anders. Alleen al zijn nominatie is een mooie erkenning, maar de Belgische trainer lijkt weinig kans te maken om de trofee ook daadwerkelijk te winnen.

De prestaties van zijn concurrenten spreken immers stevig tot de verbeelding. Mikel Arteta bezorgde Arsenal na meer dan twintig jaar opnieuw een landstitel en bereikte bovendien de finale van de Champions League. Unai Emery won dan weer voor de vijfde keer in zijn carrière de Europa League.

Voor Kompany lijkt er maar één manier om in de toekomst echt aanspraak te maken op deze prijs: de Champions League winnen met Bayern München. Dat is ook dit seizoen opnieuw het grote doel van de Duitse topclub.

Eén zaak lijkt wel duidelijk: van alle Belgische trainers heeft Kompany de komende jaren wellicht de beste papieren om ooit de Johan Cruyff-trofee te winnen.