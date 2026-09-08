LIVE - Speeldag 6 JPL: Anderlecht gooit poorten open, Union SG renoveert

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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 6 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.