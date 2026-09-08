Live. Transfernieuws 8/9
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Waarom speler van 12 miljoen euro voorlopig amper speelt bij Club Brugge
86 minuten in zes potentiële wedstrijden. Jan Virgili is voorlopig niet de grote attractie die de fans van Club Brugge misschien meteen had verwacht na een investering van zo'n 12 miljoen euro. De twintigjarige Spanjaard wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats. Toch is er weinig reden tot paniek. Wie Virgili en de transferpolitiek van Club Brugge naast elkaar legt, begrijpt waarom. (Lees meer)
Van Genk en Antwerp naar Lierse: voormalig toptalent begint aan zoveelste hoofdstuk van bewogen carrière
Pierre Dwomoh is terug. De 22-jarige middenvelder maakte zondag tegen FC Luik zijn debuut voor Lierse en meteen was duidelijk dat de Pallieters meer verwachten van hun nieuwste aanwinst dan alleen wat extra ervaring. Dwomoh wil in Lier opnieuw aanknopen met de carrière die hem ooit als een van de grootste Belgische talenten naar voren schoof. (Lees meer)
Toch nog een oplossing voor Mario Stroeykens? Anderlecht krijgt bod, maar speler is er niet zot van
Mario Stroeykens heeft opnieuw een mogelijke uitweg bij Anderlecht. PFK Ludogorets Razgrad heeft een voorstel neergelegd om de middenvelder op huurbasis over te nemen, met een optie om hem nadien definitief vast te leggen. Anderlecht staat niet onwelwillend tegenover het voorstel, maar voorlopig ligt één belangrijke factor dwars: Stroeykens zelf. (Lees meer)
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