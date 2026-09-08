Reactie 🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep
Foto: © photonews
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Hij werd naar Club Brugge gehaald als vervanger van Simon Mignolet en kende ondanks zijn leeftijd een uitstekend start op Jan Breydel. Yann Sommer groeide snel uit tot een betrouwbare sluitpost voor blauw-zwart, maar zijn Europese debuut voor Club Brugge draaide uit op een avond om snel te vergeten.

De Zwitser hield in de Jupiler Pro League al vier keer de nul in vijf wedstrijden. Met enkele knappe reddingen, onder meer in de Brugse derby, hield de ervaren doelman zijn ploeg al meermaals overeind. Tegen Aston Villa liep het echter helemaal anders.

Sommer gaat in de fout

Sommer zag er niet goed uit bij de 0-2, maar ook eerder in de wedstrijd ontsnapte Club Brugge aan een potentieel gevaarlijke situatie. De 37-jarige doelman liet de bal even uit zijn handen glippen en pakte die vervolgens opnieuw op buiten zijn eigen strafschopgebied. Er kwam uiteindelijk geen doelpunt uit voort en Sommer bleef bovendien van een gele kaart gespaard.

Even later ging het wel helemaal mis. Club Brugge was al op achtervolgen aangewezen tegen Aston Villa toen de Engelsen kort voor rust opnieuw toesloegen. Op een diepe bal kwam Sommer, nochtans een brok ervaring met zijn 37 jaar, veel te ver uit zijn doel.

Nicolas Jackson profiteerde optimaal van de situatie. De aanvaller omspeelde de uitgekomen doelman en legde de bal vervolgens eenvoudig in een leeg doel.

Sommer erkent zijn daden

Sommer stak na afloop dan ook de hand meteen in eigen boezem. "Ik had moeten blijven staan", gaf de Zwitser eerlijk toe.

"Ik dacht dat de bal dieper zou komen, maar hij ging uiteindelijk te traag. Er waren ook nog twee verdedigers (Lee & Mechele) mee. Ik moet gewoon blijven staan."

Club Brugge toonde na de rust wel veerkracht en kwam nog terug tot 2-3. Blauw-zwart ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar die kwam er uiteindelijk niet meer.

Ondanks zijn persoonlijke fouten hield Sommer na afloop een positief gevoel over aan de tweede helft. De Zwitser zag dat zijn ploeg zich na de pauze herpakte en Aston Villa opnieuw onder druk zette. "Maar het zat hem in de kleine dingen waardoor die 3-3 niet meer viel", aldus Sommer.

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