Van 'beste transfer' tot 'dure fouten': Ivan Leko spreekt duidelijke taal over zijn nieuwkomers

Yann Sommer zag er niet goed uit bij de tegendoelpunten van Club Brugge tegen Aston Villa. Toch is er voor Ivan Leko totaal geen reden om te twijfelen aan zijn nummer één. De Kroatische trainer blijft bijzonder veel vertrouwen hebben in de ervaren Zwitser, al spaart hij een andere nieuwkomer niet...

"Het is de eerste zes wedstrijden die we met hem speelden, of zeven officiële wedstrijden... Hij is voor mij op dit moment de beste transfer", liet Leko na afloop duidelijk verstaan.

Volgens de Club-coach gaat het bij Sommer bovendien om veel meer dan alleen zijn kwaliteiten tussen de palen. "Hij heeft niet alleen kwaliteit, maar ook mentaliteit en leiderschap. Als er meer Yann Sommers in de kleedkamer zouden zijn, dan zou ik heel blij zijn."

Daarmee maakt Leko duidelijk dat de Europese avond tegen Aston Villa voor hem geen aanleiding is om zijn doelman plots anders te beoordelen. Sommer ging bij verschillende fases niet vrijuit, maar zijn trainer kijkt vooral naar het grotere plaatje.

© photonews

Leko legt vinger op de wonde bij Potts

Over een andere nieuwkomer had Leko dan weer een minder positieve analyse. Freddie Potts zag er niet goed uit bij de 1-2. De Engelsman verloor Emiliano Buendia uit het oog, waarna de Argentijn kort na de gelijkmaker opnieuw voor een Brugse achterstand zorgde.

"Freddie maakt één of twee dure fouten. Hij komt ook uit een zware competitie waar er anders wordt gespeeld", analyseerde Leko na de wedstrijd.



Lees ook... 🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep›

"Hij is goed met de bal, maar kiest te veel voor een tikje breed. Hier moet je totaal anders spelen en daar moet hij zich aan aanpassen, net als andere nieuwe spelers zoals Lee en Jan Virgili."

Potts ondergaat Europese vuurdoop

Dat Potts nog tijd nodig heeft om zich het voetbal van Club Brugge volledig eigen te maken, was in de Jupiler Pro League bij momenten al pijnlijk zichtbaar. Tegen Aston Villa kwamen die groeipijnen op het allerhoogste niveau nog nadrukkelijker aan de oppervlakte.

De Engelsman oogde te traag in zijn handelen, leed te gemakkelijk balverlies en bracht in balbezit nauwelijks iets offensief. Te vaak koos Potts voor de veilige oplossing breed of achteruit.

© photonews

Leko lijkt hem voorlopig dan ook vooral de tijd te willen geven om zich aan te passen. Want waar fouten in de Belgische competitie soms nog zonder al te grote gevolgen blijven, worden ze op het allerhoogste Europese niveau meteen genadeloos afgestraft.