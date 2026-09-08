Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe regel speelt plots hoofdrol bij Union-Charleroi en Lardot legt uit waarom
Foto: © photonews
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Wanneer een speler verzorging nodig heeft van de medische staf van zijn club, moet hij voortaan één minuut aan de kant blijven voor hij opnieuw het veld op mag. Die nieuwe regel had meteen invloed op de openingstreffer van Union SG tegen Charleroi.

Kevin Van Den Kerkhof kreeg een tik in een duel en moest behandeld worden. Daarna mocht hij niet meteen terug het veld op. Terwijl Charleroi zijn rechtsachter miste in de defensieve lijn, trok Union net over die flank ten aanval. Na een fout van Koné viel de openingstreffer. Van Den Kerkhof was op dat moment al bezig aan zijn terugkeer, maar kwam te laat om zijn positie opnieuw in te nemen.

Jonathan Lardot legt nieuwe regel uit

“Het is een nieuwe regel die soms voor vragen kan zorgen”, vertelde Jonathan Lardot bij DAZN. “Als een ploegmaat de bal buiten speelt, moet de speler één minuut van het veld.”

“Als de tegenstander de bal buiten speelt, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel ligt de bal buiten en staat de speler meteen weer recht, dan kan het spel hervat worden met die speler nog op het veld. Hier speelde een speler van Union de bal buiten en moest de scheidsrechter naar de speler toelopen, die nog op de grond lag. Daardoor ging er tijd verloren. In zo’n situatie moet de speler naar de kant.”

Lardot legde ook uit waarom zo’n speler soms zelfs iets langer dan een minuut moet wachten voor hij opnieuw mag deelnemen.

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“Hij mag pas terugkomen wanneer de actie zich niet afspeelt in de zone waar hij het veld opnieuw moet betreden. Daardoor duurt het soms iets langer dan die ene minuut. Een speler mag geen voordeel halen uit een te vroege terugkeer. Hij moet wachten tot de ruimte vrij is”, besluit de scheidsrechtersbaas.

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