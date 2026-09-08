Vandenbempt ziet grote kans voor Kompany: "Hij kan doen wat Guardiola niet kon"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vandenbempt ziet grote kans voor Kompany: "Hij kan doen wat Guardiola niet kon"
Foto: © photonews
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Vincent Kompany begint met Bayern München aan een Champions League-campagne waarin de lat bijzonder hoog ligt. Nationale prijzen volstaan stilaan niet meer in Beieren. Na twee landstitels en een bekerwinst wordt vooral gekeken naar wat Bayern dit seizoen op het hoogste Europese podium kan bereiken.

De ploeg van Kompany lijkt daarvoor beter gewapend dan een jaar geleden. De kern oogt rijper, enkele spelers zijn verder gegroeid en ook de nieuwe aanwinsten moeten voor extra mogelijkheden zorgen. Voor Kompany zelf wordt het zijn derde seizoen, en precies daardoor neemt de druk rond de Champions League toe.

Bij Sporza wees Peter Vandenbempt erop dat de Europese prestaties nu doorslaggevend worden. “Daar gaat het nu over bij Bayern. Twee keer kampioen oké, en de beker gewonnen, maar het gaat alleen om de Champions League. Nu kan hij in zijn derde jaar doen wat Pep Guardiola in zijn drie jaar niet is gelukt: de finale spelen.”

Bayern volgens Vandenbempt sterker dan vorig jaar

Vandenbempt ziet verschillende redenen waarom Bayern opnieuw ver kan geraken. “Bayern is gewoon sterker geworden dan vorig jaar. Ze zijn wat rijper, meer ingepast. Je hebt er Saibari bij.”

Ook de tactische keuzes van Kompany blijven hem opvallen. “En Kompany zou Kompany niet zijn: ze kopen de linksachter van de nationale ploeg, Nathaniel Brown, en ze zetten hem op de 10.”

Volgens Vandenbempt past Bayern in dezelfde categorie als PSG en Barcelona: ploegen die bijna altijd vanuit een aanvallende filosofie vertrekken. “Altijd en overal offensief, spectaculair, risicovol, aanvallend voetbal.” Net daarom ziet hij Bayern als een mogelijke winnaar. “In die zin zijn dat voor mij gedroomde winnaars van de Champions League.”

Lees ook... Kompany krijgt serieuze erkenning na topseizoen bij Bayern München

Olise en Kane blijven sleutelspelers

Ook de individuele kwaliteit speelt mee. Bayern wist Michael Olise aan boord te houden, terwijl Harry Kane volgens Vandenbempt nog completer is geworden. “De voorbije twee jaar bij Bayern is hij een betere en completere voetballer geworden. En intussen blijft hij belachelijk veel doelpunten maken.”

Daar komt nog bij dat Bayern volgens hem geen bijzonder zware league phase voor de boeg heeft. Alles samen maakt dat de verwachtingen opnieuw groot zijn. Kompany heeft nationaal al geleverd, maar dit seizoen zal vooral Europa bepalen hoe zijn derde jaar in München wordt beoordeeld.

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