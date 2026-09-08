Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Voormalige chouchou van Anderlecht haalt nu al (te vroeg?) zwaar uit naar Vitor Bruno
Foto: © photonews
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Anthony Vanden Borre heeft weinig begrip voor de positieve reactie van Vitor Bruno na het gelijkspel van Anderlecht tegen KRC Genk. De voormalige rechtsback vindt dat de Portugese coach de lat bij paars-wit te laag legt. Maar hoewel de kritiek ergens begrijpelijk is, verdient Bruno op dit moment ook nog het nodige krediet.

Anderlecht bleef zondag op 0-0 steken tegen Genk en zit na vijf speeldagen met amper zeven punten. Bovendien maakte paars-wit slechts drie doelpunten in de eerste vijf competitiewedstrijden. Dat zorgt voor begrijpelijke frustratie, zeker bij een club die opnieuw hogerop wil.

Bruno zag het echter anders. De coach was na afloop vooral trots op zijn spelers en vond dat Anderlecht op basis van de kansen meer verdiende. Een houding waar Vanden Borre zich duidelijk aan stoorde.

"Als je bij Anderlecht met 5-0 wint maar niet goed gevoetbald hebt, dan is men niet tevreden. Dat is misschien het verleden, maar je moet dat wel in het hoofd steken", stelde hij bij RTL. "Hij zal volgende week ook fier zijn op zijn spelers als ze weer punten laten liggen. En een week later opnieuw als ze misschien zelfs verliezen. Om daar bij Anderlecht mee te beginnen... Dan besef je niet bij welke club je zit en waar de club naartoe wil."

Vanden Borre heeft een punt, maar...

De boodschap van Vanden Borre is duidelijk: bij Anderlecht mag een gelijkspel nooit zomaar als een goede prestatie worden weggezet. Zeker niet wanneer de resultaten voorlopig tegenvallen. Ook de mentaliteit en de verwachtingen rond de club mogen  gerust opnieuw ter discussie worden gesteld.

Maar tegelijk vinden wij dat Bruno op dit moment nog wat respijt verdient. De Portugees kreeg deze zomer geen afgewerkt elftal in handen. Anderlecht haalde maar liefst elf nieuwe spelers binnen en hij moet die allemaal inpassen in een ploeg die bovendien op verschillende posities grondig gewijzigd is. De Europese wedstrijden kwamen daar meteen bovenop, waardoor Bruno weinig tijd kreeg om rustig naar een vaste typeploeg te groeien. De Europese spelerslijst bevestigt ook hoe sterk de kern deze zomer werd vernieuwd.

Dat Anderlecht ondanks die omstandigheden de competitiefase van de Europa League bereikte, is dan ook niet onbelangrijk. Bruno loodste paars-wit door een reeks Europese kwalificatiewedstrijden en gaf de club daarmee opnieuw een podium op Europees niveau. Dat moet hem krediet opleveren.

De echte beoordeling komt later

Dat betekent niet dat Bruno een vrijgeleide moet krijgen. Anderlecht kan zich niet blijven verschuilen achter de renovatie van de spelerskern. De komende weken moet duidelijk worden dat er vooruitgang wordt geboekt, dat er een herkenbaar elftal ontstaat en vooral dat de doelpuntenproductie omhooggaat.

Vanden Borre heeft dus gelijk dat de lat bij Anderlecht hoog moet liggen. Alleen lijkt het te vroeg om Bruno nu al af te rekenen op een ploeg die hij nog volop aan het bouwen is.

4 reacties
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