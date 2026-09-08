Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Wie krijgt de twijfelachtige eer? Vier coaches met extra stress, bij OHL kan het héél snel gaan
Foto: © photonews
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De Jupiler Pro League is ondertussen vijf speeldagen ver. Stilaan wordt duidelijk welke teams de komende weken en maanden het tij zullen moeten keren. En dus komen ook enkele coaches onder druk te staan. Dé onvermijdelijke vraag: welke coach krijgt de twijfelachtige eer om als eerste de C4 te krijgen?

De Jupiler Pro League staat al jaren bekend als een competitie waarin trainers weinig tijd krijgen. Vorig seizoen had Standard na vijf speeldagen al ingegrepen en Mircea Rednic bedankt voor bewezen diensten. Ditmaal heeft na vijf wedstrijden nog geen enkele club van coach gewisseld. Al neemt onderaan het klassement de druk wel al héél duidelijk toe.

KV Mechelen, RAAL La Louvière, KV Kortrijk en OH Leuven wachten nog altijd op hun eerste zege. Meer zelfs: De Kerels en OHL pakten dit seizoen zelfs nog geen enkel punt. Voor de coaches van voorgenoemde clubs worden de komende wedstrijden dan ook bijzonder bepalend.

KV Mechelen geeft Fred Vanderbiest nog tijd

De grootste ontgoocheling van de seizoensstart is zonder twijfel KV Mechelen. Malinwa speelde vorig jaar een sterk seizoen, haalde de top zes en bleef lang meestrijden voor een Europees ticket. Fred Vanderbiest kreeg veel lof voor zijn herkenbare speelstijl en zijn aandeel in die prestaties.

Vanderbiest Frederik
© photonews

Deze zomer werd de kern nochtans versterkt met onder meer Dennis Praet en Cédric Van Meirvenne. Toch staat de teller na vijf speeldagen op amper één punt, behaald tegen RAAL. De nederlaag in eigen huis tegen KVC Westerlo kwam héél hard aan bij de supporters.

Vanderbiest geniet nog steeds krediet bij het Mechelse publiek, maar ook daar is het geduld niet onbeperkt. Volgens Gazet van Antwerpen krijgt de coach minstens tot de interlandbreak de kans om de ploeg weer op de rails te krijgen. De thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht en het daaropvolgende bezoek aan Lommel SK worden dus een stevige test voor Malinwa.

RAAL - KV Kortrijk zet Edward Still onder druk

De ontmoeting tussen RAAL La Louvière en KV Kortrijk van zondagavond komt vroeg in het seizoen, maar kan al veel duidelijk maken. Beide clubs sprokkelden voorlopig slechts één punt en hebben dringend nood aan een overwinning om niet meteen in een negatieve spiraal terecht te komen.

Still Edward
© photonews

Vooral Edward Still kijkt met argusogen naar die wedstrijd uit. Zijn komst naar de Easi Arena werd met de nodige twijfels onthaald. Sinds zijn vertrek bij Sporting Charleroi won Still slechts vijf van zijn 47 wedstrijden als hoofdcoach. Bij Watford boekte hij drie zeges in vijftien matchen, bij Eupen twee in zeventien. Tijdens zijn passages bij Anderlecht, Kortrijk en nu La Louvière bleef een overwinning uit.

La Louvière stelde ook teleur op het veld van STVV. Als De Wolven punten wil pakken in de strijd om het behoud zal dat snel moeten veranderen. Salvatore Curaba zal die evolutie ongetwijfeld nauwgezet volgen. En de voorzitter van La Louvière zal niét aarzelen om in te grijpen als dat nodig blijkt.

Jonckheere Michiel
© photonews

Michiel Jonckheere lijkt bij KV Kortrijk voorlopig iets meer bescherming te genieten. De Kerels spelen nog in de Jupiler Pro League dankzij zijn werk van vorig seizoen in de Challenger Pro League. De kern werd deze zomer niet voldoende versterkt om zonder zorgen aan de hoogste afdeling te beginnen. Een trainerswissel lijkt dan ook niet meteen een voor de hand liggende oplossing voor de problemen aan de Guldensporenstadion.

OH Leuven en Timmy Simons wachten nog altijd op punten

Bij Oud-Heverlee Leuven is de situatie mogelijk nog pijnlijker. OHL verloor zijn eerste vijf competitiewedstrijden en staat met nul punten onderaan. Niemand verwachtte dat de ploeg zomaar zou meedoen voor de hoogste plaatsen, maar deze start is ook voor Timmy Simons een bijzonder harde realiteit.

De voormalige Rode Duivel keerde een jaar na zijn vertrek bij Westerlo terug als coach. In de Kempen werd zijn werk nochtans gewaardeerd, maar aan Den Dreef krijgt hij voorlopig geen enkele ademruimte door de resultaten.

De naam van Carl Hoefkens kan daarbij snel opnieuw opduiken. De ex-trainer van Club Brugge en Standard werd eerder vandaag ontslagen bij NAC Breda en stond deze zomer al dicht bij een overeenkomst met OH Leuven. Pakt Simons volgend weekend geen drie punten tegen Cercle Brugge? Dan zou het wel eens snel kunnen gaan aan Den Dreef.

Timmy Simons
© photonews
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