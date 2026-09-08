Yari Verschaeren laat zich meteen gelden bij Sampdoria na moeilijk Anderlecht-afscheid

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Yari Verschaeren laat zich meteen gelden bij Sampdoria na moeilijk Anderlecht-afscheid
Foto: © photonews
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Yari Verschaeren verliet Anderlecht deze zomer langs een achterpoortje. Na zijn veelbelovende doorbraak had bijna niemand verwacht dat ‘The Kid’, jarenlang een van de uithangborden van de jeugdopleiding en ooit met veel vertrouwen het rugnummer 10 toebedeeld, uiteindelijk transfervrij zou vertrekken.

Zijn laatste seizoen in Brussel was bijzonder flets. Verschaeren verzamelde amper twaalf basisplaatsen in de competitie, reguliere fase en play-offs samen. Dat terwijl Anderlecht ooit hoopte om stevig aan hem te verdienen.

Op 25-jarige leeftijd koos hij uiteindelijk voor Sampdoria, dat in de Serie B probeert aan te knopen met betere tijden. Daar kwam hij opnieuw samen te werken met Jesper Fredberg, zijn voormalige sportief directeur bij Anderlecht. Voor Verschaeren leek een nieuwe omgeving hoe dan ook nodig om de sleur van zijn laatste periode bij paars-wit te doorbreken.

Sterke start voor Verschaeren, minder voor Sampdoria

Individueel lijkt die keuze voorlopig goed uit te pakken. Bij zijn debuut tegen Cesena kreeg Verschaeren twintig minuten en liet hij meteen enkele goede dingen zien. Een voorzet van hem lag mee aan de basis van het doelpunt van Sampdoria.

Tegen Juve Stabia viel hij tijdens de rust in en leverde hij deze keer zelf een assist af. Ook los daarvan speelde hij een sterke wedstrijd.

Afgelopen weekend kreeg Verschaeren voor het eerst een basisplaats van trainer Bernardo Corradi. Opnieuw was hij betrokken bij een doelpunt, zij het indirect. Zijn schot belandde op de lat, waarna voormalig Italiaans international Lorenzo Insigne in de herneming scoorde.

De supporters zijn voorlopig erg enthousiast over de Belg en ook Corradi lijkt overtuigd. Verschaeren lijkt daardoor goede papieren te hebben om zijn basisplaats te behouden.

Sampdoria blijft wel achter

Collectief ziet het plaatje er heel wat minder rooskleurig uit. Verschaeren had dit seizoen al een voet in drie doelpunten, maar dat zijn tegelijk ook de enige drie treffers die Sampdoria tot dusver maakte.

De ploeg pakte na drie wedstrijden amper één punt. Dat is bijzonder weinig voor een club die hoopt terug te keren naar de Serie A. Verschaeren zelf lijkt dus eindelijk weer schwung te vinden, maar rondom hem blijft de druk groeien. Ook voor Fredberg kan de matige competitiestart stilaan gevolgen krijgen.

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Sampdoria
Yari Verschaeren

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