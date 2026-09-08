Zulte Waregem, Gent, STVV, Standard, Westerlo en Anderlecht maken indruk

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Zulte Waregem, Gent, STVV, Standard, Westerlo en Anderlecht maken indruk
Foto: © photonews
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Speeldag 5 zit er alweer op in de de Jupiler Pro League. KAA Gent staat met 15 op 15 alleen op kop, terwijl ook Club Brugge, Union SG en Zulte Waregem onder meer drie punten konden bijschrijven. Welke 11 spelers maakten het meest indruk? Dat lijsten we graag voor u op.

Doelman

Hij zal elk weekend onder druk staan; na zijn transfer van 35 miljoen euro zal elke kleine misstap – zoals het niet klemvast pakken van dat schot van Antman – op kritiek stuiten. Toch blijft het feit dat twee cruciale reddingen KRC Genk dit weekend een punt opleverden tegen Anderlecht, en dat hij werd uitgeroepen tot 'Man van de Match'. En dus hoort Lucca Brughmans zeker ook in ons team van de week.

Verdedigers

Aanvallend viel er weinig te genieten van het spel van Anderlecht, maar verdedigend hielden de mauves stand – grotendeels dankzij Léo Pétrot, die Rafiu Durosinmi, de recordaankoop van Genk, aan banden legde. Men had ook kunnen kiezen voor zijn landgenoot en partner in het centrum van de verdediging, Biancone; hij speelde eveneens een solide wedstrijd, al was hij iets minder secuur in de opbouw.

Naast hem hadden we Christian Burgess opnieuw kunnen pakken, maar kiezen we voor Kiilerich van Zulte Waregem. Die zorgde in de Vlasico voor stabiliteit achteraan, de rest was dan weer gewoon het werk van de snelle spitsen in het slot van de wedstrijd.

Kiilerich Rask Jakob
© photonews

Robert Vanwesemael leverde een uitstekende prestatie voor STVV tegen RAAL – een tegenstander die hem verdedigend weliswaar niet echt op de proef stelde. Hij greep de kans om mee naar voren te trekken en een van de vier doelpunten van zijn ploeg te maken. En ook Lasse Flo maakte aanvallend gezien indruk voor Westerlo tegen Mechelen - inclusief assist.

Middenvelders

Op het middenveld hadden we echter een enorme keuze. Laten we beginnen met de absolute uitblinker – en de speler van het weekend: Adem Zorgane gaf een masterclass weg tegen zijn voormalige club. De spelers van Charleroi hebben dat zeker gevoeld; zo gaf Mardochée Nzita toe dat hun ex-ploeggenoot hen alle hoeken van het veld liet zien.

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Naast hem hadden we kunnen kiezen voor Tibe De Vlieger – die een geweldige wedstrijd speelde voor Gent (en een strafschop benutte) en dat hebben we dan ook meteen gedaan. Voor hen zien we een tweede speler van Westerlo: Isa Sakamoto was een van de uitblinkers van het weekend en droeg met een doelpunt en een assist bij aan de ruime zege van Westerlo op Mechelen.

Aanvallers

Er was geen twijfel over de positie van linksbuiten, ook al speelde Jearl Margharita uitstekend voor SK Beveren en vervulde Momodou Sonko een beslissende rol voor Gent: de keuze valt op Adnane Abid dankzij zijn masterclass tegen Antwerp. De flankspeler van Standard verkeert in de vroege fase van het seizoen in bloedvorm en is een van de drijvende krachten achter het succes van de Luikenaars tot nu toe.

Op de rechterflank hadden we kunnen kiezen voor Cameron Congreve, die ook bij Westerlo uitstekend presteerde. We hebben echter besloten om Patrick Pflücke te selecteren – ondanks de nederlaag van Charleroi – om zo de knappe prestatie van de 'Zebra's' tegen Union te erkennen.

Tot slot haalt Samed Bazdar voor de tweede keer dit seizoen ons 'Elftal van de Week'. Met zijn twee doelpunten bewijst de Bosniër opnieuw dat hij de fans de naam Keisuke Goto wel eens zou kunnen doen vergeten – geen geringe prestatie.

Team van de Week
© AVL
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Anderlecht
Charleroi
Lucca Kiaba Brughmans
Tibe De Vlieger
Lasse Flo

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