BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg

Marc Overmars neemt per direct afscheid van zijn functie bij Antwerp. De sportief directeur wilde eigenlijk vooruitblikken op de toekomst van de club, maar gezondheidsproblemen dwingen hem tot een ingrijpende beslissing. Op de Bosuil blijft hij wel een graag geziene gast.

Verrassend nieuws vanuit voetbalclub Antwerp. Marc Overmars, sportief directeur van de club, meldt namelijk via de club dat hij stopt met zijn functies. Niet omdat hij niet meer verder zou willen doen, wel uit gezondheidsoverwegingen.

Hij deelde een brief mee die de wereld werd ingestuurd via de sociale media en de website van Antwerp. Overmars zal zijn taken meteen naast zich neerleggen, maar belooft wel om vaak op de Bosuil aanwezig te zijn. Dit weekend, voor de wedstrijd tegen Union, zal hij iedereen bij de club bedanken.

𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀



Beste supporters,



Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… pic.twitter.com/xuZpyXLUxa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 9, 2026

De volledige brief van Marc Overmars:

"Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip in mijn agenda stond om voluit over de toekomst met jullie te praten. De laatste seizoenen van RAFC waren niet gemakkelijk. En overnamemaanden verlopen altijd wat chaotisch en ook stresserend. Eens het nieuwe verhaal kon starten, moest iedereen direct vol aan de bak. Dat kan niet anders, want voor onze club willen we geen tijd verliezen."

"Mijn boodschap is helaas niet diegene die ik jullie wou brengen. Alle jarenlange opgebouwde vermoeidheid en de vele stress zijn afgelopen weekend jammer genoeg tot een hoogtepunt gekomen. Dat mijn gezondheid niet optimaal is, weten jullie allemaal. Nu voel ik echter heel duidelijk dat ik dit jachtige, stressvolle professionele leven vandaag niet meer aankan. Willen wel, heel graag! En liefst tot het einde van dit voetbalseizoen, en vele seizoenen nadien. De gesprekken over een contractverlenging waren dan ook volop lopende. Maar mijn gezondheid dwingt me eerlijk te zijn met mezelf en alle mensen rondom mij."





"Mijn energie is vandaag volledig op: als ik nu niet luister naar mijn lichaam, dan voorspellen mijn dokters dat de kans op een slechte afloop erg groot is. Dus moet ik een drastische beslissing nemen en mijn professionele bezigheden de komende tijd volledig stopzetten. Er zijn geen woorden om te beschrijven hoeveel pijn me dit doet. RAFC, de stad Antwerpen en de supporters van onze club zijn een onderdeel geworden van wie ik professioneel en ook privé geworden ben."

"Mijn gezin komt vaak en graag naar Antwerpen, het is onze tweede thuis. Wat we sportief samen bereikt hebben, is vereeuwigd in de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal. Maar vooral, ik voel een enorme verbondenheid met deze club en alle RAFC-supporters. En dat zal altijd zo blijven. Ik mag dan niet meer het sterkste hart hebben, het klopt wel nu en straks voor deze club."

"Het is onmogelijk iedereen te bedanken. Paul en Ria, Michael en de hele familie Gheysens, bedankt om in mij te geloven toen ik het heel moeilijk had. Sven en Joachim, bedankt voor het sterke team dat we waren. De juridische en financiële mensen die wellicht af en toe gek van mij werden. Wouter en Jacques, bedankt om onze club een nieuwe toekomst te geven. Want dat stelt mij vandaag gerust. Er is opnieuw stabiliteit en perspectief."

"Voor de wedstrijd tegen Union wil ik jullie volgende week allemaal nog eens in levenden lijve bedanken. Daarna is volledige rust echt wel aan de orde. In de toekomst zullen jullie me zeker nog op de Bosuil zien. En met een biefstukje in Pont-neuf. Een stoofpotje in den Artist. Met mijn stepje door de Kloosterstraat. Ik hou van RAFC. Ik hou van de koekenstad. Ik hou van jullie!"