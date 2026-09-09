Club Brugge keek met één oog mee: dit zijn de uitslagen in de Champions League

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Club Brugge keek met één oog mee: dit zijn de uitslagen in de Champions League
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Club Brugge was ongetwijfeld een aandachtige toeschouwer. Ook woensdagavond werd er gevoetbald in de Champions League. Onder meer Paris Saint-Germain, Liverpool en Arsenal moesten aan de bak. Wij zetten alle resultaten voor u op een rij.

Barcelona draait Feyenoord door gehaktmolen

Het voetbalgeweld barstte net als dinsdag al los om 18.45 uur. Onder meer FC Barcelona mocht vroeg aan de bak. De Spaanse landskampioen ontving Feyenoord en ondervond geen problemen met de Nederlandse topclub. Het werd 5-1 in het voordeel van de Spanjaarden.

Raphinha opende al na drie minuten de score voor Hansi Flick en co. Karim Adeyemi verdubbelde halfweg de eerste helft. Opnieuw Raphinha en Lamine Yamal – op vrije trap – dikten aan tot 4-0. Sem Steijn redde de eer voor Feyenoord, dat daarna nog een treffer van Gabriel Jesus moest slikken. Een zware nederlaag dus voor Feyenoord en Charles Vanhoutte, die in de basis begon bij de bezoekers.

Liverpool verslaat Atlético Madrid

Ook om 18.45 uur zette VfB Stuttgart de Noorse kampioen Viking Stavanger opzij. Ermedin Demirovic was de grote man bij de thuisploeg met een hattrick. Hij wiste zo eigenhandig de gelijkmaker van Zlatko Tripic uit.

Naar 21.00 uur dan. Vier wedstrijden stonden er op het programma, waarvan Liverpool-Atlético Madrid en Napoli-Arsenal eruit sprongen. De Reds waren in eigen huis op achtervolgen aangewezen na een goal van Marcos Llorente. Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister zetten de scheve situatie vijf minuten voor en vijf minuten na de rust echter helemaal recht: 2-1. Daar bleef het ook bij op Anfield.

Arsenal domineert Napoli en wint met 0-1

Arsenal speelde enkele maanden geleden de finale en mikt ook dit seizoen op zijn allereerste Beker met de Grote Oren. De dominante Gunners haalden met 0-1 van Napoli, waar Kevin De Bruyne in de basis begon. Martin Ødegaard zorgde voor de enige treffer van de wedstrijd, al had Arsenal veel meer kunnen scoren.

Titelverdediger Paris Saint-Germain had dan weer geen problemen met Slovan Bratislava. Het werd 6-1 voor de Parijzenaars dankzij onder meer twee goals van Ousmane Dembélé en een hattrick van Ferran Torres. Tot slot hield Sporting CP de punten thuis tegen Galatasaray. De Turken kwamen eerst nog op voorsprong via een owngoal van Gonçalo Inácio, maar ze slikten daarna nog drie doelpunten.

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 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 5-1 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 2-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 6-1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 0-1 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-1 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 18:45 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 21:00 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 21:00 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 21:00 Sabah Sabah
Como Como 21:00 RB Leipzig RB Leipzig

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