Harde woorden bij club uit Challenger Pro League: "Steken de messen zelf in onze rug"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Harde woorden bij club uit Challenger Pro League: "Steken de messen zelf in onze rug"
Foto: © photonews
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KSC Lokeren was met een 6 op 6 uitstekend gestart aan de competitie, maar na twee nederlagen is de sfeer omgeslagen op Daknam. Doelman Simon Vervacke (19) zag de Waaslanders de voorbije twee wedstrijden verdedigend de mist ingaan. Hij neemt geen blad voor de mond.

Lokeren lijdt twee opeenvolgende nederlagen

Lokeren had RFC Seraing (0-2) en KAS Eupen (2-1) geklopt op speeldagen 1 en 2. Er waaide zo een positieve wind door het Waasland na een periode van onzekerheid door een transferban. Die wind is intussen gaan liggen.

Lokeren verloor op speeldag 3 van Jong Genk (2-4) en ging het afgelopen weekend zwaar onderuit tegen Royal Francs Borains. Het werd 3-0 voor Les Verts, waardoor het aantal tegentreffers in twee wedstrijden op zeven kwam te staan voor Stijn Vreven en co.

Lokeren maakt te veel individuele fouten

"Met slordig voetbal en te veel individuele fouten", verklaart Simon Vervacke de nederlagen bij Het Laatste Nieuws. "We hebben dit volledig aan onszelf te wijten. We steken de messen zelf in onze rug."

Vooral de manier waarop Lokeren doelpunten incasseerde, ligt de keeper zwaar op de maag. Vervacke spreekt onomwonden over "stomme goals". Dat zijn er nu al zeven in twee wedstrijden. Ook Vervacke houdt de teller bij.

Onaanvaardbaar, vindt Vervacke

"Zeven tegengoals in twee matchen zijn onaanvaardbaar", is hij scherp. Het maakt de doelman niet uit wie de schuld treft. Het mag volgens hem gewoon niet gebeuren. Na twee goede resultaten maakte Lokeren twee mindere beurten. Vervacke ziet geen excuus en zegt dat er veel frustratie is bij de Waaslanders. Na de twee opeenvolgende nederlagen ziet hij weinig positiefs bij Lokeren.

Op Daknam zullen ze nu de rangen moeten sluiten. Na moeilijke maanden veerde het even sportief op, maar het kwam al even snel hard met de voeten op de grond terecht. Na de 6 op 12 is er echter geen reden tot paniek. Lokeren staat mooi in de middenmoot en mag het nu opnemen tegen de RSCA Futures. Die sprokkelden zelf nog maar één punt. Met een zege kan Lokeren de negatieve spiraal ombuigen. Maar dan zal het minder tegengoals moeten incasseren.

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Simon Vervacke

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