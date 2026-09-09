LIVE - Speeldag 6 JPL: Sam Baro kan een knappe prijs pakken
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Dit weekend staat speeldag 6 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams. Het hele weekend lang staat er veel op het programma. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Sam Baro kan een knappe prijs pakken ten persoonlijke titel
"Onze voorzitter/eigenaar Sam Baro maakt kans op de titel van De Wijste Gentenaar 2026 in de categorie Ondernemer. Stemmen kan nog tot 11 september", aldus KAA Gent in een persmededeling die werd gedeeld via Facebook.
Met de steun van de vele Buffalo's hopen ze op die manier Sam Baro aan een individuele prijs te helpen. Na een 15 op 15 gaat het sowieso al heel erg goed met de Buffalo's. Bij de categorie sport kunnen zowel Matties Volckaert als Riet Maes van de KAA Gent Ladies dan weer een prijs in de wacht slepen.
Het Joseph Marienstadion van Union Sint-Gillis gerestaureerd
Het Joseph Marienstadion van Union Sint-Gillis is de voorbije maanden flink onder handen gepakt. Het stadion is ondertussen een eeuw oud en dus was het tijd voor een stevig likje verf hier en daar om de periode te overbruggen richting een nieuw stadion.
Daar is tot op heden nog geen sprake van, ook al zijn er plannen om op de Bempt-site te gaan bouwen. Buurtbewoners hebben daar protesten tegen aangetekend, waardoor er tot op heden nog geen sprake is van een eerste steen en het de komende jaren nog altijd behelpen lijkt in het Dudenpark. De renovatiewerken begonnen al vorige zomer.
Het is een drukke week in voetballand. Club Brugge speelde in de Champions League en na de inhaalweek krijgen we verder opnieuw een 'gewone' week in voetballand. Diverse ploegen lijken zich nu al te willen wapenen op wat nog allemaal komen gaan.
Bij RSC Anderlecht kondigden ze het groots aan: zij gooien de poorten open met een fandag, waardoor de supporters hun fanions een keertje aan het werk kunnen zien en ook op handtekeningen kunnen gaan jagen. En dat op 23 september.
RSC Anderlecht gooit poort van het Lotto Park open voor fandag op woensdag 23 september
"Op woensdag 23 september opent het Lotto Park de deuren voor alle fans van paars-wit. Vanaf 14u zijn alle supporters welkom tijdens de Fanday. Woon de spelersvoorstelling bij in het stadion, kijk naar de U17 van paars-wit die het opnemen tegen PSG en ontmoet de spelers voor een handtekening en een foto", aldus Anderlecht in een persbericht op de eigen webstek.
Vanaf 14u openen de deuren van het Park voor alle supporters. Die supporters kunnen vrij plaatsnemen in Tribune 3 en genieten van een hapje en een drankje in Les Buvettes du Parc. Een half uur later, om 14u30, wordt de aftrap gegeven van de Neerpede exhibition game tussen de U17 van RSCA en PSG.
Vragen aan de coach, handtekeningen van de spelers
Na deze wedstrijd worden de spelers van de eerste ploeg voorgesteld en volgt er een Q&A op het veld met coach Vitor Bruno. Er zal een fansessie georganiseerd worden en er kunnen handtekeningen gescoord worden op Parking Volkswagen. Alles samen kan het een heel leuke dag worden om de banden tussen fans en spelers wat verder aan te halen.
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