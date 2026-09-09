Beter dan Tzolis? Club Brugge verliest van Aston Villa, maar ontdekt plots wel een nieuwe smaakmaker

Een zwak Club Brugge tegen Aston Villa, maar toch viel er dinsdagavond één lichtpunt te bespeuren. Jan Virgili mocht voor het eerst aan een wedstrijd beginnen en de Spaanse winger liet meteen zien waarom blauw-zwart maar liefst twaalf miljoen euro voor hem neertelde.

Dat Mamadou Diakhon vroeg of laat zijn basisplaats zou verliezen, hing de voorbije weken al in de lucht. Na het vertrek van Christos Tzolis naar Arsenal kreeg de Fransman de ondankbare taak om diens plek over te nemen. Zijn intenties waren vaak goed, maar in de uitvoering liep het te vaak fout.

Ook tegen Lommel kon Diakhon niet overtuigen. De nodige agressiviteit, versnelling en dreiging kwamen er nauwelijks uit. Toen Virgili in die wedstrijd inviel, liet hij in enkele minuten meer zien dan Diakhon in de hele wedstrijd. De Spanjaard zocht meteen zijn tegenstander op en durfde de actie te maken.

Een verrassing was het dan ook niet dat Ivan Leko in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Aston Villa voor Virgili koos. Op het hoogste Europese niveau ligt het tempo nog een stuk hoger en net daar kan de jonge winger zijn kwaliteiten tonen.

Virgili maakt meteen indruk

Bij zijn basisdebuut maakte Virgili indruk. Vooral Aaron Wan-Bissaka kreeg het geregeld lastig op zijn flank. De Spanjaard zocht voortdurend de één-tegen-één op en zorgde voor de nodige dreiging.

© photonews

Zijn belangrijkste bijdrage kwam bij de 1-1. Virgili hield het overzicht, vond Hugo Vetlesen met een uitstekende pass en zag de Noor vervolgens de bal in de verste hoek binnenduwen. De gelijkmaker gaf Club Brugge even een boost, maar uiteindelijk waren er te veel defensieve fouten om Aston Villa van de overwinning te houden. Toch was de prestatie van Virgili een van de weinige positieve punten van een verder moeilijke Europese avond.



Lees ook... Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge›

Twaalf miljoen lijkt plots een koopje

Dat Club Brugge twaalf miljoen euro betaalde voor Virgili, lijkt na zijn eerste basisoptreden alvast geen gekke investering. De Spanjaard is amper twintig jaar oud, maar beschikt over de snelheid, techniek en durf om op dit niveau het verschil te maken.

Bovendien heeft hij nog tijd om verder te groeien. Virgili zette zijn handtekening onder een contract tot 2031 en krijgt dus alle tijd om zich verder te ontwikkelen in Brugge. Als hij zijn kwaliteiten ook kan vertalen in doelpunten en assists, kan hij op termijn zelfs uitgroeien tot een nieuwe recordtransfer voor blauw-zwart.

Maar Virgili meteen Tzolis laten vergeten? Dat lijkt voorlopig nog wat voorbarig. De Griek liet in Brugge veel meer zien en vervangen doe je die niet zomaar. Toch heeft Virgili dinsdag alvast een eerste belangrijke stap gezet.

Een basisplaats zondag tegen Antwerp? Die lijkt na zijn optreden tegen Aston Villa alvast een stuk realistischer.