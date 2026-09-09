"Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan": Hein Vanhaezebrouck zet serieuze vraagtekens bij Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck heeft stevige bedenkingen bij de 2-3-nederlaag van Club Brugge tegen Aston Villa. Volgens hem lag er dinsdagavond veel meer in voor blauw-zwart, zeker als hij de ploeg vergelijkt met het niveau van vorig seizoen. Tegelijk ziet hij enkele duidelijke problemen richting de rest van de Champions League.

Vanhaezebrouck was vooral niet onder de indruk van wat Club op de flanken bracht. Jan Virgili kreeg van hem nog krediet, Mamadou Diakhon veel minder. De voormalige trainer vindt dat Club vandaag aanvallend minder overtuigingskracht heeft dan een jaar geleden.

Bij Het Nieuwsblad liet hij daar weinig twijfel over bestaan. “Als dit het Club Brugge van vorig seizoen was, wonnen ze die wedstrijd met minstens twee goals verschil. Tzolis had die Wan-Bissaka, toch een risicopatiënt bij Villa, alle kleuren van de regenboog laten zien.”

Virgili krijgt krediet, Diakhon niet

Virgili bezorgde Wan-Bissaka dinsdagavond geregeld problemen en Vanhaezebrouck zag daar wel iets in. “Jan Virgili speelde Wan-Bissaka ook makkelijk uit. Ik vond Virgili wel een redelijke wedstrijd spelen. Hij toonde meer initiatief en dreigde meer dan Diakhon.”

Volgens hem beschikt Virgili over technische kwaliteiten waarmee hij in België zeker zijn waarde kan hebben. “Hij heeft het lef om een actie op te zetten en zijn voetjes zijn ook beter dan die van Diakhon.”

Toch plaatst Vanhaezebrouck meteen een kanttekening bij het Europese niveau. “In de Belgische competitie kan het wat worden maar straks, als het in de Champions League nog serieuzer wordt, zal Virgili voorlopig nog te licht blijken vrees ik. Hij zal nog gemakkelijk opzij gezet worden.”



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Over Diakhon was hij een pak scherper. De invaller liet volgens hem opnieuw te weinig zien. “Diakhon viel weer matig in. Hij kreeg nog bijna een kans met die bal die uit het pak kwam maar dan uitgleed. Wat is dat dan? Staat hij te schudden op zijn benen of is hij gewoon niet in balans?”

Vanhaezebrouck wees daarbij ook op zijn reactiesnelheid. “Hij reageerde ook laat. Hij reageert altijd laat. Er scheelt toch iets aan.”

Vanhaezebrouck vreest voor Europese uitschakeling

De grootste bezorgdheid gaat echter verder dan één speler. Vanhaezebrouck twijfelt openlijk aan de kansen van Club Brugge om de volgende fase van de Champions League te halen. “Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan. Versterkingen halen in januari is te laat voor de Champions League.”

Hij keek ook al vooruit naar Inter, een van de volgende tegenstanders van blauw-zwart. De Italianen verloren weliswaar van Real Madrid, maar maakten indruk. “Ik zag Inter tegen Real. Ja, jongens. Dat is wat anders. Ze verloren maar die waren goed, amai.”

Vooral het middenveld van Inter baart hem zorgen. “Stankovic doet daar niet eens mee. Hij mocht dit seizoen één keer invallen, zeven minuten tegen Monza. Dat middenveld met Barella, Curtis Jones, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan,… dat wordt een hele opdracht voor Club.”

Vanhaezebrouck ziet dus nog wel kwaliteiten bij Club Brugge, maar de nederlaag tegen Aston Villa bevestigde voor hem dat blauw-zwart momenteel minder wapens heeft dan vorig seizoen. Met nog zwaardere tegenstanders op komst, vreest hij dat het Europese verhaal sneller kan eindigen dan gehoopt.