Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"
Foto: © photonews
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Real Madrid is dinsdagavond met een 2-1-zege aan zijn Champions League-campagne begonnen tegen Inter. De Madrilenen leken na een sterk openingshalfuur op weg naar een comfortabele avond, maar moesten in de slotfase nog stevig knokken. Thibaut Courtois speelde daarin een hoofdrol.

Kylian Mbappé en Federico Valverde zorgden al voor het halfuur voor een dubbele voorsprong. Inter gaf zich echter niet gewonnen en had over de hele wedstrijd meer balbezit en meer doelpogingen. In minuut 77 vonden de Italianen ook de aansluitingstreffer, waardoor Real nog een nerveus slot tegemoet ging.

Net toen toonde Courtois opnieuw waarom hij al jaren tot de absolute wereldtop behoort. De Rode Duivel pakte uit met enkele belangrijke reddingen en hield zijn ploeg in de laatste minuten overeind.

Mourinho begrijpt keuze niet

Opvallend genoeg ging de prijs voor Man of the Match na afloop niet naar Courtois. Federico Valverde kreeg de trofee, ondanks de cruciale tussenkomsten van de Belgische doelman.

José Mourinho kon die keuze maar moeilijk begrijpen. “Ik begrijp het niet. Courtois had Man of the Match moeten zijn vanavond… De persoon die de prijs uitreikte was misschien aan het slapen tijdens de wedstrijd.”

De Real-trainer benadrukte wel dat hij niets wilde afdoen aan Valverde. “Ik wil niets afdoen aan de prestatie van Valverde, maar als Courtois de prijs nu niet krijgt, zal het nooit gebeuren.”

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Courtois beslist mee de wedstrijd

Courtois moest vooral na de aansluitingstreffer vol aan de bak. Inter bleef aandringen en probeerde in de slotfase alsnog een punt uit de brand te slepen. De doelman reageerde echter alert op meerdere gevaarlijke pogingen.

Daardoor kon Real Madrid de 2-1 uiteindelijk over de streep trekken. De cijfers vertelden achteraf ook waarom de prestatie van Courtois zo belangrijk was: Inter creëerde meer en had vaker de bal, maar kreeg niet genoeg voorbij de Belg.

Voor Mourinho was de conclusie dan ook duidelijk. Valverde mocht dan wel gescoord hebben en sterk gespeeld hebben, zonder Courtois had Real de overwinning mogelijk niet vastgehouden. Dat maakte de keuze voor de individuele prijs des te opmerkelijker.

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