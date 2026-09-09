Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen
Foto: © photonews
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Jorthy Mokio lijkt voor een opvallende internationale keuze te staan. De Ajax-middenvelder kwam al uit voor de Rode Duivels, maar zette intussen stappen richting een ander nationaal elftal. Alleen kan een eerdere invalbeurt voor België nog voor een flinke vertraging zorgen.

Jorthy Mokio werd geboren in Gent en zette zijn eerste voetbalstappen bij een club in de rand van de stad, in Merelbeke. In 2020, toen hij dertien jaar oud was, trok hij naar de jeugdopleiding van KAA Gent.

Na amper vier wedstrijden bij de profs koos de defensieve middenvelder echter voor een nieuwe stap. Hij verhuisde naar Ajax, waar hij aanvankelijk bij de U21 aan de slag ging. Daarna schoof hij door naar de A-kern en wist hij er een vaste plaats te veroveren.

Mokio zit intussen aan 65 wedstrijden voor de eerste ploeg van Ajax. Alleen dit seizoen kwam hij al tien keer in actie: vier keer in de competitie en zes keer in de voorrondes van de Conference League.

Zijn prestaties leverden hem in maart 2025 ook een eerste selectie voor de Rode Duivels op. Rudi Garcia riep hem toen op voor zijn eerste interlandperiode als bondscoach, met de dubbele confrontatie tegen Oekraïne om het behoud in League A.

Mokio mocht in de heenwedstrijd twee minuten invallen. Nadien bleef hij op de bank en verdween hij later uit de selectie. Blessures speelden daar soms een rol in, maar niet altijd.

Mokio kiest voor DR Congo, maar moet mogelijk lang wachten

Door de doorbraak van Nicolas Raskin raakte Mokio ook verder uit beeld. Tegelijk kwamen er steeds meer vragen over zijn internationale toekomst. De geruchten over een mogelijke overstap naar DR Congo worden nu concreter.

Op beelden van het Congolese sportmedium Tribunal Parlons Sport is te zien hoe Mokio zich bij de ambassade van de Democratische Republiek Congo in Brussel meldde om de nodige administratieve stappen te zetten voor een Congolees dienstpaspoort.

Daarna moet hij in principe alleen nog zijn sportieve nationaliteitswissel laten goedkeuren door de FIFA. Toch ligt de situatie iets ingewikkelder.

Omdat Mokio al inviel voor België tegen Oekraïne, zou hij mogelijk tot 2028 moeten wachten voor hij voor de Leopards mag uitkomen. Er werd intussen beroep aangetekend bij de bevoegde instanties, die daar nog een beslissing over moeten nemen.

Volgens Tribunal Parlons Sport was Mokio bovendien niet de enige speler die daarvoor recent naar de Congolese ambassade trok. Ook Ezechiel Banzuzi, ex-OHL en voormalig Nederlands jeugdinternational, zou dezelfde stappen hebben gezet.

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Jorthy Mokio

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