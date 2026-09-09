Nieuwkomer legt de duidelijke ambitie van SK Beveren op tafel

SK Beveren pakte afgelopen weekend zijn tweede zege van het seizoen. Nieuwkomer Arno Verschueren (29) speelde een belangrijke rol met een assist bij het tweede Waaslandse doelpunt. De middenvelder is nog maar net opnieuw in ons land, maar weet maar al te goed wat de ambitie is van Beveren.

Verschueren had aan twaalf minuten genoeg om zich te tonen

Verschueren werd begin september weggeplukt bij het Nederlandse FC Twente. De aanvallend ingestelde speler belandde zo na enkele jaren bij onze noorderburen opnieuw in ons land. Tegen OH Leuven kreeg hij twaalf minuten toebedeeld en dat was genoeg om zich meteen te tonen.

Zo'n vijf minuten voor tijd zette Verschueren zich door op links en gooide hij de bal voor doel. Jearl Margaritha nam mooi aan en trapte de 2-0 beheerst binnen. Moïse Kaboré nam in de extra tijd alle twijfels weg met een derde Waaslandse treffer.

Beveren heeft 34 punten nodig

"Ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen en mee de overwinning over de streep kon trekken", vertelt Verschueren bij Het Laatste Nieuws. Hij weet dat Beveren thuis altijd wat meer kan en voelde dat de ontlading groot was op de Freethiel.

Voor Beveren was het de tweede zege van het seizoen. Met 6 op 16 schuift het wat op richting de middenmoot. De doelstelling is duidelijk. "We moeten eerst en vooral voor het behoud gaan. Ik denk dat we 34 punten nodig hebben om erin te blijven. Hoe sneller we die hebben, hoe beter. Dat kan dan voor rust zorgen. We moeten ervoor zorgen dat we niet onderaan gaan bengelen."

Verschueren gaf de voorkeur aan een terugkeer naar België

Verschueren mikt bij Beveren op een basisplaats, maar is nog niet 100% fit na een matige voorbereiding bij Twente. Door meer te spelen wil hij zo snel mogelijk helemaal wedstrijdklaar zijn.





Hij was bovendien meteen verkocht toen Beveren interesse toonde. Verschueren voerde goede gesprekken met onder meer Bob Peeters. Ook het feit dat hij dichter bij zijn familie kon gaan voetballen was belangrijk. Na vier jaar in Nederland – verdeeld over Sparta Rotterdam en FC Twente – genoot een terugkeer naar België de voorkeur.