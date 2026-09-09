Opnieuw gedoe: Cercle Brugge krijgt onverwachte wijziging voor verplaatsing naar OHL

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opnieuw gedoe: Cercle Brugge krijgt onverwachte wijziging voor verplaatsing naar OHL
Foto: © photonews
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Cercle Brugge krijgt opnieuw te maken met gedoe rond een uitwedstrijd. Voor de verplaatsing naar OH Leuven op zaterdag 12 september om 20.45 uur blijkt uiteindelijk toch een verplichte combiregeling te gelden. Dat werd pas op woensdag 9 september bevestigd, nadat eerder nog was meegedeeld dat supporters met eigen vervoer naar Leuven mochten afzakken.

Volgens Cercle ging het om een administratieve fout bij OH Leuven. Dat schrijft het op zijn website. De Vereniging kreeg pas enkele dagen voor de wedstrijd te horen dat de eerdere informatie niet correct was. Daardoor moesten supporters die hun verplaatsing al zelf hadden gepland plots opnieuw schakelen.

Cercle probeerde na die nieuwe communicatie nog in overleg te gaan met de betrokken partijen om de oorspronkelijke regeling te behouden, maar dat bleek niet mogelijk.

Opnieuw gedoe rond uitwedstrijd van Cercle

De timing komt extra ongelukkig omdat er eerder ook al verwarring was rond de uitwedstrijd tegen Sporting Charleroi. Daar werd aanvankelijk gecommuniceerd dat Cercle zonder supporters naar Charleroi zou moeten door een straf achter gesloten deuren. Later bleek dat die sanctie pas bij een andere thuiswedstrijd van Charleroi zou ingaan.

Nu volgt dus opnieuw een wijziging rond een uitverplaatsing. Cercle betreurt vooral dat de beslissing zo kort voor de wedstrijd werd meegedeeld, omdat veel supporters hun plannen al hadden gemaakt.

Fans die al een ticket kochten met het idee om met eigen vervoer naar Leuven te reizen, kunnen hun ticket laten terugbetalen. Daarnaast blijft het mogelijk om mee te reizen met de supportersbus van De Federatie.

Enkel met erkende supportersbus

Door de combiregeling mogen Cercle-supporters zaterdag niet op eigen initiatief naar Leuven trekken. Wie de wedstrijd wil bijwonen, moet gebruikmaken van een erkende supportersbus.

De Vereniging vraagt haar aanhang daarom uitdrukkelijk om niet zelf naar het stadion te rijden. Voor een deel van de supporters betekent dat opnieuw praktische hinder op korte termijn.

Cercle zit zo in enkele weken tijd al voor de tweede keer met gewijzigde informatie rond een uitwedstrijd. Ditmaal gaat het niet om een stadion zonder publiek, maar wel om een verplichte vervoersregeling die pas enkele dagen voor de aftrap definitief werd bevestigd.

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