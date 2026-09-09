SK Roeselare herhaalt ambitie én slijpt de messen voor intense derby

SK Roeselare is een van de grote kanshebbers op de titel in Eerste Nationale. De West-Vlamingen zetten die ambitie afgelopen speeldag kracht bij met een 0-3-overwinning bij KVV Zelzate. Komende zondag staat de derby tegen Mandel United op het programma. Rens Verhooghe (Roeselare) blikt vooruit op die wedstrijd.

Roeselare zal het niet cadeau krijgen

Roeselare had zich op de eerste speeldag mispakt aan Belisia Bilzen. Het werd 1-1 in eigen stadion, maar na de 3-0 tegen Zelzate trekt de voormalige eersteklasser met een goed gevoel naar de burenstrijd met Mandel United.

Rens Verhooghe scoorde tegen Bilzen de gelijkmaker. De 31-jarige verdediger beseft dat Roeselare het niet cadeau zal krijgen dit seizoen. "We hebben onze titelambities uitgesproken en we weten dat heel wat ploegen zich tegen ons gaan dubbelplooien", verklaart Verhooghe aan Het Laatste Nieuws.

Verhooghe predikt rust bij Roeselare

Toch moet Roeselare gewoon op zichzelf focussen en elke speeldag zijn voetbal proberen te brengen. "We mogen ons niet gek laten maken", benadrukt Verhooghe, die dat gevaar meteen van tafel veegt. Roeselare heeft immers een zeer weerbare selectie met ervaren rotten als Stan Valcke, Arne Cassaert en Stan Braem.

Roeselare is klaar voor de derby tegen Mandel United

Nu zondag wacht Mandel United. Dat is net als Roeselare het seizoen gestart met 4 op 6. Mandel United won op de openingsspeeldag met 0-3 bij KRC Harelbeke en speelde daarna thuis 1-1 gelijk tegen Lyra-Lierse.

"Het is een echte derby, want ook in afstand liggen onze stadions dicht bij elkaar", weet Verhooghe. "Eigenlijk benaderen we deze wedstrijd zoals elke andere: met dezelfde focus en voorbereiding. Mandel zal gemotiveerd zijn om iets te halen bij ons, maar wij zijn dat evenzeer om de drie punten thuis te houden."





Verhooghe ziet een mooi project op Schiervelde

Verhooghe maakte enkele jaren geleden de overstap van KVC Winkel Sport. Die club viel na het vertrek van hoofdsponsor Geert Cool naar Roeselare terug naar derde provinciale. Verhooghe maakte samen met heel wat ploegmaats de overstap.

Roeselare is volgens hem een club met een mooi project, waar alles uitstekend geregeld is. Op Schiervelde vindt hij bovendien het geraamte van het toenmalige elftal van Winkel Sport terug en dat vindt Verhooghe wel leuk. De linksachter is met een goal tegen Bilzen persoonlijk goed gestart in het seizoen 2026/27. Het is afwachten of hij die lijn nu kan doortrekken tegen Mandel United.