SK Roeselare herhaalt ambitie én slijpt de messen voor intense derby

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| Reageer
SK Roeselare herhaalt ambitie én slijpt de messen voor intense derby
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

SK Roeselare is een van de grote kanshebbers op de titel in Eerste Nationale. De West-Vlamingen zetten die ambitie afgelopen speeldag kracht bij met een 0-3-overwinning bij KVV Zelzate. Komende zondag staat de derby tegen Mandel United op het programma. Rens Verhooghe (Roeselare) blikt vooruit op die wedstrijd.

Roeselare zal het niet cadeau krijgen

Roeselare had zich op de eerste speeldag mispakt aan Belisia Bilzen. Het werd 1-1 in eigen stadion, maar na de 3-0 tegen Zelzate trekt de voormalige eersteklasser met een goed gevoel naar de burenstrijd met Mandel United.

Rens Verhooghe scoorde tegen Bilzen de gelijkmaker. De 31-jarige verdediger beseft dat Roeselare het niet cadeau zal krijgen dit seizoen. "We hebben onze titelambities uitgesproken en we weten dat heel wat ploegen zich tegen ons gaan dubbelplooien", verklaart Verhooghe aan Het Laatste Nieuws.

Verhooghe predikt rust bij Roeselare

Toch moet Roeselare gewoon op zichzelf focussen en elke speeldag zijn voetbal proberen te brengen. "We mogen ons niet gek laten maken", benadrukt Verhooghe, die dat gevaar meteen van tafel veegt. Roeselare heeft immers een zeer weerbare selectie met ervaren rotten als Stan Valcke, Arne Cassaert en Stan Braem.

Roeselare is klaar voor de derby tegen Mandel United

Nu zondag wacht Mandel United. Dat is net als Roeselare het seizoen gestart met 4 op 6. Mandel United won op de openingsspeeldag met 0-3 bij KRC Harelbeke en speelde daarna thuis 1-1 gelijk tegen Lyra-Lierse.

"Het is een echte derby, want ook in afstand liggen onze stadions dicht bij elkaar", weet Verhooghe. "Eigenlijk benaderen we deze wedstrijd zoals elke andere: met dezelfde focus en voorbereiding. Mandel zal gemotiveerd zijn om iets te halen bij ons, maar wij zijn dat evenzeer om de drie punten thuis te houden."

Verhooghe ziet een mooi project op Schiervelde

Verhooghe maakte enkele jaren geleden de overstap van KVC Winkel Sport. Die club viel na het vertrek van hoofdsponsor Geert Cool naar Roeselare terug naar derde provinciale. Verhooghe maakte samen met heel wat ploegmaats de overstap.

Roeselare is volgens hem een club met een mooi project, waar alles uitstekend geregeld is. Op Schiervelde vindt hij bovendien het geraamte van het toenmalige elftal van Winkel Sport terug en dat vindt Verhooghe wel leuk. De linksachter is met een goal tegen Bilzen persoonlijk goed gestart in het seizoen 2026/27. Het is afwachten of hij die lijn nu kan doortrekken tegen Mandel United.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Roeselare
Sint-Eloois-Winkel
Rens Verhooghe

Meer nieuws

"Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan": Hein Vanhaezebrouck zet serieuze vraagtekens bij Club Brugge

"Mijn schrik is echt dat ze niet doorgaan": Hein Vanhaezebrouck zet serieuze vraagtekens bij Club Brugge

18:00
Club Brugge krijgt bezoek van Engelse grootmachten met transferplannen

Club Brugge krijgt bezoek van Engelse grootmachten met transferplannen

17:30
Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?"

Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?"

17:00
7
Harde woorden bij club uit Challenger Pro League: "Steken de messen zelf in onze rug"

Harde woorden bij club uit Challenger Pro League: "Steken de messen zelf in onze rug"

16:45
OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent heeft nieuwe aanvaller helemaal beet

16:30
Opnieuw gedoe: Cercle Brugge krijgt onverwachte wijziging voor verplaatsing naar OHL

Opnieuw gedoe: Cercle Brugge krijgt onverwachte wijziging voor verplaatsing naar OHL

16:00
1
Zorgen om Hans Vanaken en andere sterkhouder zeker out: Club zit met problemen richting Antwerp

Zorgen om Hans Vanaken en andere sterkhouder zeker out: Club zit met problemen richting Antwerp

15:30
4
Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars

Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars

15:00
9
Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld

Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld

14:30
6
Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië

Serieuze klap: ex-bondscoach Domenico Tedesco krijgt ferme schorsing in Italië

14:00
1
Dévi Rigaux over miljoenentransfer van Barcelona: "Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge"

Dévi Rigaux over miljoenentransfer van Barcelona: "Hij had ook kunnen doorbreken bij Club Brugge"

13:30
1
Ooit tegen Barcelona en Real Madrid? Lionel Messi verrast met aankoop Spaanse profclub

Ooit tegen Barcelona en Real Madrid? Lionel Messi verrast met aankoop Spaanse profclub

12:50
Tweedenationaler voelt de druk voor belangrijk duel: "Zou een gemiste start zijn"

Tweedenationaler voelt de druk voor belangrijk duel: "Zou een gemiste start zijn"

12:45
Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen

12:30
6
Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur

Champions League brengt opvallende Belgische duels en een historische primeur

12:00
Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk

Jo Christiaens legt vinger op de wonde: hierdoor verloor Sporting Hasselt van Jong Genk

11:45
Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB

Nieuwe wending rond Charleroi-Cercle na tussenkomst van KBVB

11:30
2
Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening

Sommer in de fout bij Club Brugge en Degryse heeft duidelijke mening

11:00
Ex-Antwerp-speler is duidelijk: "Of ik geen Beerschot-fan ben?"

Ex-Antwerp-speler is duidelijk: "Of ik geen Beerschot-fan ben?"

10:45
Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak

Dit was er aan de hand met Karetsas: opvallende oorzaak

10:43
1
BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg

BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg

10:09
26
Beter dan Tzolis? Club Brugge verliest van Aston Villa, maar ontdekt plots wel een nieuwe smaakmaker Opinie

Beter dan Tzolis? Club Brugge verliest van Aston Villa, maar ontdekt plots wel een nieuwe smaakmaker

09:45
12
Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen

Na één interland: alweer laat toptalent Rode Duivels links liggen

10:00
12
🎥 Hans Vanaken heeft duidelijke mening over eerste tegendoelpunt: "Ik vond het niet fairplay" Reactie

🎥 Hans Vanaken heeft duidelijke mening over eerste tegendoelpunt: "Ik vond het niet fairplay"

09:15
5
Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge

Toch maakte één speler indruk: Engelse pers is bijzonder hard voor Club Brugge

09:30
1
Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"

Mourinho vindt één keuze onbegrijpelijk na sterke avond van Courtois: "Waren ze aan het slapen?"

09:00
Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland

Nicky Hayen wint alweer niet, Talbi en Meunier beslissend bij Sunderland

08:00
Gaat dit nog problemen geven? Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst bij Rode Duivels

Gaat dit nog problemen geven? Thibaut Courtois hakt knoop door over toekomst bij Rode Duivels

07:08
3
LIVE - Speeldag 6 JPL: Sam Baro kan een knappe prijs pakken

LIVE - Speeldag 6 JPL: Sam Baro kan een knappe prijs pakken

07:00
Na Bosman en Diarra nu Refaelov? Belgisch voetbal doet juridisch daveren

Na Bosman en Diarra nu Refaelov? Belgisch voetbal doet juridisch daveren

06:30
10
Van 'beste transfer' tot 'dure fouten': Ivan Leko spreekt duidelijke taal over zijn nieuwkomers Reactie

Van 'beste transfer' tot 'dure fouten': Ivan Leko spreekt duidelijke taal over zijn nieuwkomers

23:30
27
Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis

Spectaculair avondje CL met 21 goals in 6 wedstrijden: Courtois heerst, Karetsas naar ziekenhuis

23:00
1
🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep Reactie

🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep

21:48
43
Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

Club Brugge mag dromen van nog een extra vetpot van meer dan 50 miljoen euro

22:30
3
Bittere pil Mannaert? Jeugdproduct Genk en Club Brugge én ex-speler OH Leuven zeggen neen tegen België

Bittere pil Mannaert? Jeugdproduct Genk en Club Brugge én ex-speler OH Leuven zeggen neen tegen België

22:00
15
Brandon Mechele legt de vinger op de wonde na Europese domper: "Zo word je gewoon weggespeeld" Reactie

Brandon Mechele legt de vinger op de wonde na Europese domper: "Zo word je gewoon weggespeeld"

21:18
4

Meer nieuws

Populairste artikels

1e nationale VV

 Speeldag 3
Houtvenne Houtvenne 11/09 Dessel Sport Dessel Sport
Hoogstraten Hoogstraten 12/09 Lyra-Lierse Lyra-Lierse
KSK Heist KSK Heist 12/09 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
KRC Harelbeke KRC Harelbeke 13/09 KVK Tienen KVK Tienen
OH Leuven OH Leuven 13/09 KVV Zelzate KVV Zelzate
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 13/09 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/09 Knokke Knokke
SK Roeselare SK Roeselare 13/09 Mandel United Mandel United

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over BREAKING: Marc Overmars stopt per direct bij Antwerp en komt meteen met uitleg Frosties Frosties over Philippe Albert is bijzonder scherp voor bondscoach Mark Van Bommel: "Waar zijn we mee bezig?" JBond JBond over Antwerp handelt meteen na exit Marc Overmars De nonkel De nonkel over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? Stefaan_82 Stefaan_82 over Wie grijpt zijn kans nu Courtois wegvalt? Van Bommel moet kiezen FCB vo altijd FCB vo altijd over Zorgen om Hans Vanaken en andere sterkhouder zeker out: Club zit met problemen richting Antwerp TatstOn TatstOn over Dit is waarom de KBVB Infantino niet langer wil steunen FC BRUGES FC BRUGES over 🎥 Wat bezielde Yann Sommer? Club-doelman gaat meermaals pijnlijk in de fout en legt uit wat er misliep Siver Siver over Nieuwe miljoenenaanwinst van Club Brugge moet het ontgelden bij Alderweireld Futbolitis Futbolitis over Opnieuw gedoe: Cercle Brugge krijgt onverwachte wijziging voor verplaatsing naar OHL Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved