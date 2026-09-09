Tweedenationaler voelt de druk voor belangrijk duel: "Zou een gemiste start zijn"

VW Hamme telt na twee speeldagen twee punten in Tweede Nationale VV A. De Oost-Vlamingen spelen komend weekend tegen Jong Zulte en willen daar iets rapen. Als dat niet gebeurt, kunnen we misschien wel spreken van een gemiste start. Dat beseft ook Hamme-aanvaller Sami Djadi.

VW Hamme pakte 2 op 6

Hamme opende de competitie met een spectaculaire pot tegen RFC Wetteren. Het werd 3-3 tegen de provinciegenoot, nadat De Wuitens een dubbele voorsprong uit handen hadden gegeven.

Op speeldag 2 raakte Hamme thuis niet voorbij KM Torhout. Sami Djadi zorgde in de tweede helft voor de belangrijke gelijkmaker, maar meer zat er niet in voor de thuisploeg. Hamme won dus nog niet, maar Djadi onthoudt het positieve. "Niet supergoed, want je schiet er weinig mee op, maar je hebt niet verloren, hé", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Hamme heeft zich al laten zien, vindt Sami Djadi

Hamme heeft volgens hem toch al iets laten zien. "We hebben getoond dat we even goed zijn als dat soort ploegen. We hadden die matchen kunnen winnen." Toch hadden Djadi en co minstens vier op zes voor ogen.

Djadi wil een gemiste start vermijden

Tegen Torhout hing Djadi de bordjes in evenwicht, maar zijn topvorm heeft hij nog niet beet. Door een gebroken middenhandsbeentje waren het zijn eerste negentig minuten in een lange tijd. Hij voelt dat hij het ritme en zijn nieuwe teamgenoten nog gewoon moet worden.



Na de 2 op 6 is er op speeldag 3 geen excuus meer, beseft Djadi. "We moeten iets rapen in die match. Met 2 op 9 spreek je wél van een gemiste start."