Zorgen om Hans Vanaken en andere sterkhouder zeker out: Club zit met problemen richting Antwerp

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zorgen om Hans Vanaken en andere sterkhouder zeker out: Club zit met problemen richting Antwerp
Foto: © photonews
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De drukke kalender begint zijn tol te eisen bij Club Brugge. Na de Europese opdracht tegen Aston Villa moet blauw-zwart richting Antwerp plots rekening houden met meerdere fysieke vraagtekens, terwijl de ploeg in de competitie net een sterke start wil doortrekken.

Club Brugge houdt aan de Champions League-wedstrijd tegen Aston Villa niet alleen een nederlaag over. Blauw-zwart zit ook met twee fysieke zorgen richting de competitietopper tegen Antwerp. Hans Vanaken is onzeker door hamstringklachten, terwijl Kyriani Sabbe sowieso niet inzetbaar is.

Vanaken moest dinsdagavond tijdens de 2-3-nederlaag tegen Aston Villa geblesseerd naar de kant. De aanvoerder heeft last van de hamstring en zijn situatie wordt de komende dagen nauwlettend opgevolgd. Volgens Het Laatste Nieuws wordt van dag tot dag bekeken of hij voldoende herstelt om dit weekend aan de aftrap te verschijnen.

Voor Club Brugge zou een afwezigheid van Vanaken stevig aankomen. De middenvelder is een vaste waarde en speelt een belangrijke rol in de opbouw en het ritme van de ploeg. In een topper tegen Antwerp kan zijn ervaring bovendien extra belangrijk zijn.

Sabbe zeker niet inzetbaar

Naast Vanaken is er ook slecht nieuws over Kyriani Sabbe. De flankverdediger liep een spierblessure op aan de adductoren en is zeker tot volgend weekend buiten strijd. Van een zware blessure is gelukkig geen sprake, maar de wedstrijd tegen Antwerp komt sowieso te vroeg.

Daardoor moet Club Brugge achterin opnieuw schuiven. Sabbe was de voorbije weken een vaste optie op de flank en zijn afwezigheid verkleint de mogelijkheden in de defensie.

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Club wil sterke competitiestart doortrekken

Sportief staat blauw-zwart er in de Jupiler Pro League goed voor. Na vijf speeldagen telt Club Brugge twaalf punten en staat het derde in het klassement. Vier van de vijf competitiewedstrijden werden gewonnen.

Alleen op het veld van KAA Gent liep het mis. Daar verloor Club met 2-1. De thuiswedstrijd tegen Antwerp wordt dus meteen een nieuwe belangrijke test.

Veel zal afhangen van de evolutie bij Vanaken. Sabbe ontbreekt zeker, maar rond de kapitein blijft er voorlopig hoop. De komende dagen moeten duidelijk maken of hij tijdig fit raakt of Club Brugge de topper zonder twee vaste krachten moet aanpakken.

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