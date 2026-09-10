🎥 KDB in onmin met zijn kapitein - ex-coach is dan weer vol lof voor Rode Duivel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 KDB in onmin met zijn kapitein - ex-coach is dan weer vol lof voor Rode Duivel
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Heel wat wedstrijden in de Champions League deze midweek. En daarin ook een aantal interessante resultaten. Arsenal boekte een 0-1-zege in Napels dankzij Martin Ødegaard, die op aangeven van Christos Tzolis scoorde. Kevin De Bruyne mocht nog eens een hele wedstrijd spelen en dat leverde vuurwerk op.

Een pittige woordenwisseling met aanvoerder Giovanni Di Lorenzo in de eerste helft trok de aandacht van alle analisten, kenners en kijkers. Het incident vond plaats in de 21e minuut en zorgde voor heel wat beroering bij zowat iedereen.

De Bruyne verloor Mikel Merino uit het oog, waardoor de Spaanse middenvelder vrij kon inkoppen. Di Lorenzo sprak zijn ploegmaat daarop aan over zijn verdedigende positionering en dat was het begin van een pittige woordenwisseling.

Discussie tussen Kevin De Bruyne en kapitein Giovanni Di Lorenzo na gevaarlijke kans voor Arsenal

De Bruyne reageerde zichtbaar geprikkeld en de twee wisselden enkele woorden uit. De Belg maakte uiteindelijk met een handgebaar duidelijk dat hij de discussie wilde afsluiten. "Ik begrijp zijn reactie niet helemaal, want hij verliest zijn man uit het oog", aldus Alderweireld daarover in Het Laatste Nieuws.

"Als hij de beelden opnieuw bekijkt, zal hij zien dat hij zijn tegenstander moest volgen. Die kreeg daardoor een gouden kans." Uiteindelijk konden beide 'kemphanen' gewoon verder spelen en De Bruyne speelde zeker geen slechte wedstrijd.

Mikel Arteta vol lof voor Kevin De Bruyne na de wedstrijd van Napoli tegen Arsenal

Na de wedstrijd kwam er wel veel lof vanuit Arsenal-hoek voor KDB: "Als er één speler bij Napoli is die tot mijn favoriete spelers aller tijden behoort, dan is het Kevin De Bruyne", vertelde Arteta, de coach van The Gunners, heel eerlijk.

Lees ook... Kevin De Bruyne weigert terugkeer naar verleden: "Wat verwachten jullie van mij?"

Hij kent KDB natuurlijk nog van bij Manchester City: "Ik heb het geluk gehad om hem bijna vier jaar te trainen en met hem samen te werken. Hij is een van de beste middenvelders aller tijden en het blijft altijd een plezier om Kevin te zien spelen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Arsenal
België
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

22:46
Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

22:45
"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

23:00
Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

21:00
Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

22:09
STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

21:45
Kevin De Bruyne weigert terugkeer naar verleden: "Wat verwachten jullie van mij?"

Kevin De Bruyne weigert terugkeer naar verleden: "Wat verwachten jullie van mij?"

07:00
Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

20:15
Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

20:32
🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

20:00
Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

19:30
3
🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

19:00
3
CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

18:33
LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel! Live

LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel!

17:12
Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit" Reactie

Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit"

00:00
SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

17:52
FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

18:00
2
Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

17:15
6
Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

16:36
Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

16:07
2
Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

15:30
1
OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

15:00
Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

14:30
Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

14:00
1
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

13:30
Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Reactie

Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht

13:00
5
🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

12:50
6
Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

12:00
🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" Reactie

🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?"

11:00
21
Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

11:30
1
De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

10:30
23
Hallo Mannaert? België verliest wel veel spelers, wanneer ingrijpen?

Hallo Mannaert? België verliest wel veel spelers, wanneer ingrijpen?

07:30
9
LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

10:00
De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

09:30
Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

09:00
10
Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

08:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 2-3 Aston Villa Aston Villa
AEK Athene AEK Athene 1-0 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 2-1 Inter Milaan Inter Milaan
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Villarreal
Lille OSC Lille OSC 2-3 Real Betis Real Betis
FC Porto FC Porto 0-2 Manchester City Manchester City
Barcelona Barcelona 5-1 Feyenoord Feyenoord
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Viking FK Viking FK
Liverpool FC Liverpool FC 2-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 6-1 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 0-1 Arsenal Arsenal
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 3-1 Galatasaray Galatasaray
PSV PSV 1-1 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe Fenerbahçe 1-1 AS Roma AS Roma
Slavia Praag Slavia Praag 2-3 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 5-0 Bodø Glimt Bodø Glimt
Manchester United Manchester United 4-0 Sabah Sabah
Como Como 4-1 RB Leipzig RB Leipzig

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over 🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar Jos Het Ei Jos Het Ei over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit Cerclist Cerclist over OH Leuven - Cercle Brugge: 1-1 CringeMedia CringeMedia over Karakter Hans Vanaken zorgt voor probleem bij Club Brugge: kapitein is twijfelachtig voor Antwerp Goro Goro over Union SG - Lommel SK: 5-0 Tanker Tanker over 🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield pinantie pinantie over 🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" DKMA DKMA over Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved