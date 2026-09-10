🎥 KDB in onmin met zijn kapitein - ex-coach is dan weer vol lof voor Rode Duivel

Heel wat wedstrijden in de Champions League deze midweek. En daarin ook een aantal interessante resultaten. Arsenal boekte een 0-1-zege in Napels dankzij Martin Ødegaard, die op aangeven van Christos Tzolis scoorde. Kevin De Bruyne mocht nog eens een hele wedstrijd spelen en dat leverde vuurwerk op.

Een pittige woordenwisseling met aanvoerder Giovanni Di Lorenzo in de eerste helft trok de aandacht van alle analisten, kenners en kijkers. Het incident vond plaats in de 21e minuut en zorgde voor heel wat beroering bij zowat iedereen.

De Bruyne verloor Mikel Merino uit het oog, waardoor de Spaanse middenvelder vrij kon inkoppen. Di Lorenzo sprak zijn ploegmaat daarop aan over zijn verdedigende positionering en dat was het begin van een pittige woordenwisseling.

Discussie tussen Kevin De Bruyne en kapitein Giovanni Di Lorenzo na gevaarlijke kans voor Arsenal

De Bruyne reageerde zichtbaar geprikkeld en de twee wisselden enkele woorden uit. De Belg maakte uiteindelijk met een handgebaar duidelijk dat hij de discussie wilde afsluiten. "Ik begrijp zijn reactie niet helemaal, want hij verliest zijn man uit het oog", aldus Alderweireld daarover in Het Laatste Nieuws.

"Als hij de beelden opnieuw bekijkt, zal hij zien dat hij zijn tegenstander moest volgen. Die kreeg daardoor een gouden kans." Uiteindelijk konden beide 'kemphanen' gewoon verder spelen en De Bruyne speelde zeker geen slechte wedstrijd.

Mikel Arteta vol lof voor Kevin De Bruyne na de wedstrijd van Napoli tegen Arsenal

Na de wedstrijd kwam er wel veel lof vanuit Arsenal-hoek voor KDB: "Als er één speler bij Napoli is die tot mijn favoriete spelers aller tijden behoort, dan is het Kevin De Bruyne", vertelde Arteta, de coach van The Gunners, heel eerlijk.



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Hij kent KDB natuurlijk nog van bij Manchester City: "Ik heb het geluk gehad om hem bijna vier jaar te trainen en met hem samen te werken. Hij is een van de beste middenvelders aller tijden en het blijft altijd een plezier om Kevin te zien spelen."