Anderlecht deed opnieuw héél wat transfers: "Onwaarschijnlijk"

Anderlecht deed opnieuw héél wat transfers: "Onwaarschijnlijk"
Foto: © photonews
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Werk aan de winkel voor RSC Anderlecht was het deze zomer. En nieuwbakken Technisch Directeur is wel degelijk stevig in gang geschoten. Ook al hebben andere ploegen misschien nog meer transfers gedaan, dan toch was het ook op Neerpede en in het Lotto Park bijzonder druk. Wat valt daar allemaal over te zeggen?

RSC Anderlecht heeft hard gewerkt deze zomer. Maar of het ook zal lonen? Daarover is de jury het nog niet eens. Temeer het seizoen nog maar pas begonnen is en de 7 op 15 voorlopig nog wat teleurstellend is voor paars-wit.

Maar er zijn veel transfers gebeurd en velen onder hen zaten de voorbije weken nog in de tribunes. En dus moet er misschien nog wel wat tijd gepredikt worden, al hebben ze in het Lotto Park nu ook weer niet zoveel tijd.

Antoine Sibierski heeft er een héél drukke zomer op zitten

Er zijn geen play-offs meer, er is geen halvering van de punten meer en dus staat Anderlecht op dit moment al acht punten in het krijt bij KAA Gent, een ploeg die toch als een rechtstreekse concurrent kan gezien worden voor de Europese plaatsen.

"Sibierski is de hardst werkende mens in het Belgisch voetbal geweest deze zomer, toch zeker in augustus. Ik vind het onwaarschijnlijk hoeveel transfers ze hebben gedaan, wilde ook Evert Winkelmans opmerken in MidMid over de vele transfers.

Deze keer moet het toch gaan lukken voor RSC Anderlecht, niet?

"Het is wederom een complete rebuild, ook al willen ze een paar spelers behouden. Je smijt alles weg wat er onder het vorige bewind gebeurd is, en dat zal nodig zijn denken ze dus om een stap hogerop te zetten. Ze zaten in de bekerfinale en werden vierde en nu start je toch compleet opnieuw voor de zoveelste keer."

"De fans van Anderlecht zijn heel lovend, want ze zien nu heel veel activiteit. Maar je kan het toch maar binnen een paar maanden evalueren? Er was de rebuild met Renard en nu opnieuw. Dit moet nu toch gaan lukken, toch? De druk is er in ieder geval wel."

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