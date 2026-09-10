Belgische voetbalbond neemt vlammend standpunt in, Frankrijk steunt

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De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laat weten dat ze geen steun kan verlenen aan de kandidatuur van Gianni Infantino voor een nieuwe termijn als FIFA-voorzitter. Dat hebben ze laten weten via een vlammend statement op de eigen webstek. Infantino gaf zondag aan wel degelijk een nieuwe ambtstermijn te ambiëren.