Coach Lukaku stapt na match op: sportieve redenen of...? Tielemans schittert, baalavond voor Vandevoordt

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Fenerbahçe en AS Roma hielden elkaar in Istanbul op 1-1, terwijl PSV in eigen huis eveneens niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Romelu Lukaku werd weer gebruikt als invaller, maar kon zijn nieuwe ploeg niet naar de overwinning loodsen.