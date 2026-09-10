Coach Lukaku stapt na match op: sportieve redenen of...? Tielemans schittert, baalavond voor Vandevoordt
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Fenerbahçe en AS Roma hielden elkaar in Istanbul op 1-1, terwijl PSV in eigen huis eveneens niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Romelu Lukaku werd weer gebruikt als invaller, maar kon zijn nieuwe ploeg niet naar de overwinning loodsen.
Musiala meteen trefzeker bij basisrentree
Jamal Musiala vierde zijn terugkeer in de basis bij Bayern München meteen met een doelpunt. De 23-jarige Duitser, die deze zomer kampte met een neurologische stoornis, maakte tegen Bodø/Glimt kort na de rust de 1-0. Een bijzonder moment voor Musiala, die na zijn doelpunt duidelijk zichtbaar genoot van de opluchting.
Vincent Kompany had hem bewust opnieuw aan de aftrap gebracht nadat hij afgelopen weekend al een halfuur was ingevallen tegen Schalke. Bayern had voor de pauze wel het overwicht, maar vond de Noorse doelman een paar keer op zijn weg. Na de openingstreffer van Musiala nam Bayern volledig de controle over.
Olise maakt het verschil
Harry Kane verdubbelde na een uur de voorsprong op aangeven van Michael Olise. Musiala mocht daarna onder applaus naar de kant, waarbij Kompany hem nog een veelzeggende knuffel gaf.
Daarna was het vooral de avond van Olise. De Fransman bekroonde een sterke wedstrijd met twee doelpunten en maakte van de tweede helft een demonstratie. Alphonso Davies had tussendoor ook nog uitgehaald met een harde knal.
Bayern won uiteindelijk met 5-0 en kent zo een droomstart in de Champions League. Voor Kompany was de ruime zege mooi meegenomen, maar de grootste winst zat misschien wel in de geslaagde comeback van Musiala.
Tielemans sterk, Vandevoordt moet zich vier keer omdraaien
United probleemloos voorbij Sabah, Lammens houdt de nul
Manchester United heeft zijn eerste Champions League-avond van het seizoen overtuigend afgesloten. De Engelsen haalden het met 4-0 van het Kazachse Sabah FK. Matheus Cunha opende na 27 minuten de score, waarna Bruno Fernandes de voorsprong verdubbelde. Bij die tweede goal speelde Youri Tielemans een belangrijke rol met een knappe assist.
De Rode Duivel speelde een sterke eerste helft, maar werd bij de rust naar de kant gehaald met het oog op de Manchester derby van zondag. Senne Lammens hield intussen zijn doel schoon. De Belgische doelman moest wel even opgelucht ademhalen toen Sabah op het halfuur een enorme kopkans naast doel zag verdwijnen. Lisandro Martínez maakte er na rust 4-0 van, terwijl Benjamin Sesko tussendoor ook nog scoorde.
Como beleeft droomdebuut, Vandevoordt krijgt vier om de oren
Maarten Vandevoordt kende met RB Leipzig dan weer een avond om snel te vergeten. Leipzig verloor met 4-1 bij het debuterende Como, dat meteen indruk maakte in zijn eerste Champions League-wedstrijd.
Martin Baturina zette de Italianen na een kwartier op voorsprong en Anastasios Douvikas maakte er nog voor de rust 2-0 van. Vandevoordt had eerder nog uitgepakt met een dubbele redding, maar kon na de pauze het tij niet keren. Assane Diao maakte er 3-0 van, Andrija Maksimovic bracht Leipzig nog even terug in de wedstrijd met een heerlijke treffer, maar Maximo Perrone legde in de slotfase de zware 4-1-eindstand vast.
Lens draait het helemaal om tegen tien Slavia-spelers
Ook in Praag leek Slavia lange tijd op weg naar een stunt. Nadat een vroeg doelpunt van Ayaosi werd afgekeurd, bleef het lang 0-0. De thuisploeg kwam na de rode kaart voor Mikulas Konecny kort na rust zelfs met tien te staan.
Toch bracht Danijel Sturm Slavia op voorsprong met een knappe plaatsbal. Lens profiteerde uiteindelijk van de numerieke meerderheid. Abdallah Sima maakte gelijk, maar Slavia leek na de 2-1 van opnieuw Sturm alsnog te gaan winnen. In een knotsgekke slotfase sloeg Lens echter helemaal toe: Florian Thauvin maakte in de 91ste minuut gelijk en Ruben Aguilar bezorgde de Fransen twee minuten later alsnog de overwinning: 2-3.
Coach Lukaku stapt op
Amper enkele uren na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma is er opnieuw groot nieuws bij Fenerbahçe. Coach Ismail Kartal heeft verrassend zijn ontslag ingediend. De 65-jarige Turk maakte zijn beslissing bekend tijdens de persconferentie na de wedstrijd, waardoor Romelu Lukaku plots met een nieuwe trainer rekening moet houden.
"Ik heb zopas mijn functie neergelegd", verklaarde Kartal. "Ik heb deze beslissing genomen om de weg vrij te maken voor mijn club. Ik neem ontslag met de intentie om nooit meer terug te keren. Goedenavond allemaal."
De aankondiging kwam volledig onverwacht. Ook Archie Brown, die Fenerbahçe tegen Roma met een fraaie lob op 1-1 had gebracht, bleek niet op de hoogte. Toen een journalist hem in de mixed zone vertelde dat Kartal was opgestapt, reageerde de voormalige verdediger van AA Gent zichtbaar verbaasd.
Lukaku staat meteen voor nieuwe situatie
Voor Lukaku verandert er zo bijzonder snel iets bij zijn nieuwe club. De Belgische spits begon tegen Roma opnieuw op de bank en mocht pas twintig minuten voor tijd invallen. Hij liet zich meteen zien met een gevaarlijke actie, maar kon Fenerbahçe niet meer naar de overwinning leiden.
Waarom Kartal precies opstapt, is voorlopig niet duidelijk. Een gelijkspel tegen AS Roma in de Champions League lijkt op zichzelf moeilijk als ontslagreden te rechtvaardigen. Fenerbahçe kent in de eigen competitie echter een tegenvallende start en heeft al twee nederlagen geleden.
Bovendien bedraagt de achterstand op aartsrivaal Galatasaray inmiddels zes punten. Of de sportieve resultaten de doorslag hebben gegeven, dan wel of er andere problemen achter de schermen spelen, moet de komende dagen duidelijk worden.
Fenerbahçe en AS Roma hielden elkaar in Istanbul op 1-1, terwijl PSV in eigen huis eveneens niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Romelu Lukaku werd weer gebruikt als invaller, maar kon zijn nieuwe ploeg niet naar de overwinning loodsen.
Lukaku brengt meteen gevaar
Fenerbahçe moest tegen AS Roma al snel in de achtervolging. De Italianen kwamen na 39 minuten op voorsprong via Bryan Cristante, die met een knappe gekruiste poging doelman Ederson kansloos liet.
Na de pauze kwam Fenerbahçe langszij. Mason Greenwood vond Archie Brown met een steekpass en de voormalige linksback van AA Gent werkte de bal met een heerlijke stifter over Roma-doelman Mile Svilar: 1-1.
Voor Lukaku was het vervolgens wachten op zijn moment. De Belgische spits begon op de bank en mocht twintig minuten voor tijd invallen voor Kerem Aktürkoglu. Hij had nauwelijks tijd nodig om zich te laten gelden.
Bij zijn eerste echte actie dook Lukaku meteen de diepte in. Hij werd aangespeeld door Greenwood en legde de bal vervolgens gevaarlijk voor doel, maar Oguz Aydin kon zijn poging niet goed genoeg raken. Even later werd Lukaku opnieuw gezocht, maar Roma-verdediger Leonardo Balerdi voorkwam erger.
Fenerbahçe ging nog op zoek naar de winnende treffer. Een kopbal van Aké spatte in de slotfase echter uiteen op de lat. Roma hield stand en pakte zo een punt mee uit Istanbul.
PSV komt terug na achterstand
Ook in Eindhoven bleef het bij 1-1. PSV kreeg in de eerste helft de betere mogelijkheden, maar moest vlak voor de rust toch tegen een achterstand aankijken.
Gleiker Mendoza brak de ban namens Shakhtar. De aanvaller kwam vanaf links naar binnen en krulde de bal buiten bereik van PSV-doelman Matěj Kovář in de hoek.
PSV reageerde uitstekend na de pauze. Amper drie minuten na de hervatting bracht Sergiño Dest de thuisploeg langszij met een schot in de hoek.
Daar bleef het uiteindelijk bij. PSV probeerde nog door te drukken, maar vond geen tweede doelpunt. Daardoor beginnen zowel PSV als Fenerbahçe hun Champions League-campagne met één punt.
|10/09/2026 18:45
|PSV - Shakhtar Donetsk
|1-1
|10/09/2026 18:45
|Fenerbahçe - AS Roma
|1-1
|10/09/2026 21:00
|Bayern München - Bodø Glimt
|5-0
|10/09/2026 21:00
|Manchester United - Sabah
|4-0
|10/09/2026 21:00
|Como - RB Leipzig
|4-1
|10/09/2026 21:00
|Slavia Praag - RC Lens
|2-3
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