De hoek waar de klappen vallen? Twee aanvallers KV Mechelen langdurig out

KV Mechelen zit in de hoek waar de klappen vallen, zoveel is duidelijk. Twee spelers zijn een tijdje buiten strijd bij de Mechelaars. En daarmee blijft het voor Mechelen heel moeilijk, want de zoektocht vooraan was al niet echt makkelijk te noemen. Fred Vanderbiest zal nog meer moeten puzzelen, maar blijft er al bij al rustig onder.

In de spits is het al een grote zoektocht geweest. Na de voorbereiding leek Benito Raman nog de eerste spits te worden, maar dat plan werd na één competitiehelft voor bekeken gehouden. En dus was het zoeken onder de youngsters en de nieuwkomers.

Mbasi is een ontdekking: logischerwijs zal de 18-jarige ups en downs kennen. Ayodele werd een week na zijn eerste goal in de basis gedropt, maar blesseerde zich ondertussen. Uiteindelijk is het wellicht Boersma die de fakkel terug zal moeten overnemen.

Kiki Vanrafelghem en Adoshina Ayodele zijn lange tijd buiten strijd bij Mechelen

Temeer nu ook Kiki Vanrafelghem out is. Hij heeft de ligamenten van zijn enkel gescheurd aan de binnenkant én de buitenkant. Daardoor zou hij niet minder dan tien weken buiten strijd kunnen zijn, waardoor het afwachten is wanneer hij terug zal kunnen spelen.

Maar het kan nog erger, want Adoshina Ayodele moet volgende week onder het mes. De speler die tegen Westerlo geblesseerd is uitgevallen, wordt dinsdag geopereerd. Hij is acht maanden out met een kruisbandblessure. Einde seizoen dus voor de aanvaller.

KV Mechelen zal nog meer moeten puzzelen de komende weken en maanden door de blessures

Daarmee is het voor Mechelen nog meer zoeken en tasten vermoedelijk. Fred Vanderbiest nog meer met de handen in het haar? "Het is wat het is", kon hij niet anders dan relativeren. Aan bepaalde zaken kan je nu eenmaal weinig tot niets gaan veranderen.



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KV Mechelen gaat dit weekend tegen RSC Anderlecht op zoek naar zijn eerste driepunter van het seizoen. Daar staat uiteraard ook wat druk op aan Mechelse zijde, maar het zal dus moeten gebeuren zonder Vanrafelghem en Ayodele. Wie staat op in de spits?