Frank Raes kristalhelder: de brief van Marc Overmars raakte diep, wat nu met Antwerp?

Het nieuws sloeg in als een bom bij Royal Antwerp FC. Marc Overmars stopt er voorlopig als sportief directeur. Rest de vraag of er nog een terugkeer zal komen van de sterke man van Antwerp. Het laatste woord is er in ieder geval nog niet over gezegd, al vrezen de analisten dat het mogelijk wel definitief over en sluiten zal zijn bij The Great Old.

Overmars deelde zijn beslissing om te stoppen vanwege gezondheidsredenen via een brief mee. Een brief die de wereld werd ingestuurd via de sociale media en de website van Antwerp. Overmars zal zijn taken meteen naast zich neerleggen, maar belooft wel om vaak op de Bosuil aanwezig te zijn.

Iedereen binnen of rond Antwerp blijft hopen dat het over een voorlopig einde bij Antwerp gaat, maar het ziet er naar uit dat het ook zomaar definitief einde verhaal zou kunnen gaan worden voor Overmars bij The Great Old.

𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀



Beste supporters,



Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… pic.twitter.com/xuZpyXLUxa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 9, 2026

"Voorlopig? Volgens mij zou het definitief kunnen zijn. Hij had echt wel connecties, dus het is een aderlating", aldus Frank Raes in Frank en Ludo. "Ze hebben de dubbel gewonnen, mede door hem", aldus de gewezen toppresentator.

"Het was een zeer doorleefde brief. Hij is echt wel ziek en dat is echt wel bekend. Hij werkte eigenlijk echt nog maar aan vijftig procent", werd verwezen naar de hartproblemen van Overmars - na een hartinfarct in 2022.





De mooie brief van Marc Overmars raakte diep

"Sven Jaecques heeft ondertussen wel meer ervaring opgedaan. Hij zal de voorbije jaren ook wel al veel gedaan hebben, omdat Overmars in een lagere versnelling moest schakelen. Als het niet meer gaat, dan gaat het natuurlijk niet meer. Het is jammer voor hem."

Frank Raes & co kondigen ook wel aan dat er toch nog andere mensen binnen de sportieve staff zitten. En dat er dus ook nog wel wat kan gedacht worden naar de toekomst. Het leek er echt op dat Overmars op doktersadvies lijkt te moeten stoppen. Definitief? Dat zal nog moeten blijken.