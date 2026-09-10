Frank Raes zeer kritisch richting Club Brugge: "Verkeerde timing van Verhaeghe"

Club Brugge staat opnieuw met de voetjes op de grond. Het wilde graag de campagne in de League Phase van de Champions League beginnen met een klinkende overwinning tegen Aston Villa, maar het werd een pijnlijke thuisnederlaag. Daardoor wordt het meteen toch wat lastiger om alsnog de top-24 te gaan halen dit seizoen.

De eerste wedstrijd van Club Brugge tegen Aston Villa werd een teleurstelling: 2-3 verloren en daardoor met 0 op 3 begonnen aan de campagne. Er zal in de komende zeven wedstrijden moeten gesprokkeld worden om de top-24 te halen.

Hier en daar wordt aangenomen dat negen punten genoeg kunnen zijn, maar dat je er toch maar beter tien of elf pakt. En dan had minstens een punt tegen Aston Villa wel handig geweest. De thuismatchen tegen Lens en Bodo/Glimt lijken al bijna must wins nu.

Club Brugge heeft een zware taak in de League Phase van de Champions League

En in PSV of in Stuttgart zal iets moeten worden geraapt vermoedelijk, want in Milaan of Napoli wordt dat moeilijker en ook thuis tegen Liverpool moet niet gedacht worden snel even te gaan winnen. Een domper dus, al blijft Aston Villa een topteam.

"Club Brugge is een beetje op zijn plaats gezet", meent Frank Raes in Frank en Ludo. "Bart Verhaeghe heeft een interview gegeven aan alle media als een soort 'State of the Union', maar ik vond dat een beetje een verkeerd tijdstip."

Was de timing van het interview van Bart Verhaeghe verkeerd met oog op Champions League?

"Ze werken al vijftien jaar goed en ze staan boven alle andere ploegen in België, maar het kan wel eens mislopen. Even sterk zijn als vorig jaar? Dat klopt niet. Het is wishful thinking. Het is zeer goed dat Bart Verhaeghe hoog mikt, maar het is een feit dat het middenveld gewoon minder is."





"Als je Onyedika en Stankovic kwijtspeelt - over Tzolis wil ik dan zelfs niets zeggen - en je zag het middenveld op het einde van de match tegen Aston Villa op het moment dat het moest, dan denk ik dat het toch niet hetzelfde is. Je vervangt zo'n spelers niet op een-twee-drie."

"Club Brugge is simpelweg verzwakt"

"Achteraan is Ordonez er ook nog niet bij. Dat scheelt toch allemaal wel wat. Lee is zeker veelbelovend, maar dat is toch ook niet hetzelfde. De ploeg is gewoon minder, dat moet je gewoon durven zeggen. En dan verliezen ze niet onverdiend van Aston Villa", aldus Frank Raes zeer duidelijk.

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De zee ging open bij het eerste tegendoelpunt - iets wat de analisten ook al opmerkten tegen KAA Gent. Doordat ze man op man spelen komt er al eens snel ruimte vrij in die zones, weten de analisten en de kenners te melden.

"Ze zijn het tempo van de Jupiler Pro League gewend en dan is het toch aanpassen aan de Champions League. Het blijft toch Champions League en een ploeg uit de Premier League. Zeker Potts had het moeilijk om het tempo te volgen", aldus nog Frank Raes. "Hij is een soort mengeling tussen Onyedika en Stankovic, maar het is toch braaf met de pasjes breed."