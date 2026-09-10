Fred Vanderbiest met de kwinkslag: "Druk? Als ik wakker word en naar toilet moet ..."

KV Mechelen zit in de hoek waar de klappen vallen. Na een 2 op 15 en met heel wat blessures is er werk aan de winkel. Staat er druk op de ketel én op coach Fred Vanderbiest? Op zijn persconferentie heeft de trainer er zelf over gesproken.

Kevin Vanbugghenhout vanuit Mechelen

"Druk? Ik voel alleen druk als ik moet opstaan en niet naar het toilet kan gaan." Fred Vanderbiest pareerde meteen met de kwinkslag de vragen die gesteld werden over zijn toekomst. Hier en daar is de vraag of Vanderbiest nog veel tijd zal krijgen om het Mechelse schip opnieuw varende te krijgen.

Na een 2 op 15 en met een wedstrijd tegen RSC Anderlecht voor de boeg is het in ieder geval stilaan tijd om eens te winnen. Dat beseffen ze allemaal in Mechelen, maar je krijgt het natuurlijk allemaal niet op bestelling zoals je het zou willen.

Fred Vanderbiest voelt nog geen druk

Er zijn al geruchten dat Vanderbiest nog tot de interlandbreak zou krijgen en dat er dan mogelijk een (negatieve) evaluatie zou kunnen volgen. Vorig seizoen deed Mechelen het onder Vanderbiest veel beter dan verwacht en toen kreeg hij nog een contractverbetering.

"Ik heb het niet in de hand. Als ze van bovenuit druk willen zetten, dan is dat maar zo. De communicatie naar mij is dat er nog altijd open en eerlijk wordt gecommuniceerd. Wat ze tegen mij zeggen, is nog altijd op die manier."



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De situatie bij KV Mechelen is duidelijk

"We weten in welke situatie dat we zitten. Dat ligt niet alleen aan mij en niet alleen aan de spelers. We moeten er samen als club uit geraken. Het is aan iedereen samen om dat te gaan doen", aldus Fred Vanderbiest op zijn persconferentie in aanloop naar het

"Er is tegen mij niets gezegd over een deadline. Tegen mij is er gezegd dat het vertrouwen er is. De interlandbreak? Daar weet ik niets van en ik weet niet vanwaar iedereen dat haalt", is hij zeer duidelijk over wat er kan of zal gebeuren. "Ik probeer er altijd het positieve uit te halen, ook na 2 op 15."