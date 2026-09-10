Glenn Claes (Beerschot) tegen ex-ploeg: "Wil nog naar de bakker in Lier zonder opmerkingen"

Niet enkel in de Jupiler Pro League zijn we ondertussen volop bezig, dat is ook het geval in de Challenger Pro League. Dit weekend staat daar op vrijdagavond een knaller op het programma tussen Beerschot en Lierse. Glenn Claes speelt nu voor Beerschot, maar heeft uiteraard een verleden bij Lierke Plezierke.

Beerschot is op dit moment een van de leiders in de Challenger Pro League met 9 op 12, terwijl Lierse op vier punten staat en met 5 op 12 op een tiende plaats staat. En dus staat er toch wel wat op het spel op vrijdagavond op Het Kiel.

Het wordt sowieso een zeer interessant duel, want beide ploegen zullen gesteund worden door heel wat fans. Er zijn al meer dan 5000 tickets verkocht en ook het uitvak zal goed gevuld zijn. En dus wordt het voor Glenn Claes ook een interessant duel.

Glenn Claes wil schitteren met Beerschot tegen ex-ploeg Lierse

Hij heeft een verleden bij Lierse, maar speelt nu bij Beerschot. En wil dus ook graag winnen van zijn ex-ploeg. “Je probeert jezelf natuurlijk élke week volledig te geven tijdens een wedstrijd, maar spelen tegen je ex-club geeft toch altijd iets extra’s."

"Ik woon ook nog altijd in Lier en ga niet onder stoelen of banken steken dat ik die wedstrijden allebei heel graag wil winnen. Ik wil nog altijd zondag naar de bakker kunnen gaan zonder ambetante opmerkingen te krijgen", aldus Claes in gesprek met Het Nieuwsblad daarover.

Werpt de hereniging van Glenn Claes met oude vriend Mats Rits bij Beerschot vruchten af?

Na de nederlaag tegen Dender is Beerschot helemaal wakker geschoten en beseffen ze maar al te goed dat er weinig foutenmarge is. Misschien kan de samenwerking met Mats Rits - die hij nog kent van bij KV Mecheen - wel voor wonderen zorgen?



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"Mats is een van mijn beste vrienden en we kennen elkaar al heel lang. Het is een vriendschap die gesmeed is binnen het voetbal en nog altijd stand houdt: we gaan vaak met onze gezinnen samen op vakantie. In het voetbal heb je veel kennissen, maar zo’n vriendschappen binnen deze wereld zijn toch zeldzaam", besluit Claes.