Hallo Mannaert? 'Rode Duivels spelen opnieuw een toptalent kwijt'

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Stanis Idumbo lijkt op weg naar een opvallende internationale keuze. De 21-jarige aanvallende middenvelder van AS Monaco zou volgens verschillende Congolese voetbalbronnen groen licht hebben gegeven om voortaan voor de Democratische Republiek Congo uit te komen.