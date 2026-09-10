Hallo Mannaert? 'Rode Duivels spelen opnieuw een toptalent kwijt'

Hallo Mannaert? 'Rode Duivels spelen opnieuw een toptalent kwijt'
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Stanis Idumbo lijkt op weg naar een opvallende internationale keuze. De 21-jarige aanvallende middenvelder van AS Monaco zou volgens verschillende Congolese voetbalbronnen groen licht hebben gegeven om voortaan voor de Democratische Republiek Congo uit te komen.

Aernout Van Lindt

En gaat het van kwaad naar erger? Nog een speler zegt mogelijk neen tegen België

Manoël Verhaeghe liet vorig seizoen al sterke indrukken na bij RWDM. Ondanks het bijzonder moeilijke jaar van de Molenbekenaars wist de toen 18-jarige centrale verdediger zich te onderscheiden met zijn snelheid en verzorgde opbouw van achteruit.

Van RWDM naar LASK Linz

De carrière van Verhaeghe schakelt intussen snel een versnelling hoger. De Brusselaar genoot zijn opleiding gedurende zes jaar bij RWDM in het Edmond Machtensstadion. Daarvoor speelde hij ook drie jaar bij Union Saint-Gilloise en twee jaar bij Dilbeek.

Afgelopen zomer maakte de belgo-Congolese verdediger de overstap naar LASK Linz. Bij de Oostenrijkse eersteklasser kwam hij al drie keer in actie met de hoofdmacht. Dinsdag zat hij ook in de selectie voor de Champions League-wedstrijd op het veld van AEK Athene, die LASK met 1-0 verloor.

Verhaeghe kiest definitief voor Congo

Op interlandvlak heeft Verhaeghe zijn keuze gemaakt. Hij speelde eerder voor België bij de U19, maar trok in juni al het shirt van Congo aan. Met de Congolese U23 nam hij toen deel aan het Maurice Revello-toernooi.

Die keuze krijgt nu ook een officieel vervolg. Verhaeghe regelde bij de ambassade van de Democratische Republiek Congo in Brussel de nodige documenten om zijn sportieve toekomst aan Congo te verbinden.

Congolees paspoort als volgende stap

Volgens LéopardsFoot heeft de verdediger van LASK Linz ondertussen zijn Congolese paspoort ontvangen. Daarmee lijkt zijn internationale toekomst bij de Leopards vast te liggen. Verhaeghe kan op termijn uitgroeien tot een optie voor de centrale defensie van de Congolese nationale ploeg.

De Congolese voetbalbond blijft intussen actief speuren naar spelers met een dubbele nationaliteit. Eerder wist de federatie ook Noah Mbamba en ex-OHL-speler Ezechiel Banzuzi te overtuigen om voor Congo te kiezen.

🐆 Passeport congolais : c’est fait pour Verhaeghe ! ✅

À 18 ans, le joueur du LASK Linz (D1 autrichienne) scelle donc son avenir international.

Né en Belgique, où il a grandi, le défenseur central avait déjà opté pour les espoirs congolais, et disputé le tournoi… pic.twitter.com/4E5kU9zwyI

— LEOPARDSFOOT (@leopardsfoot) September 10, 2026

Stanis Idumbo lijkt op weg naar een opvallende internationale keuze. De 21-jarige aanvallende middenvelder van AS Monaco zou volgens verschillende Congolese voetbalbronnen groen licht hebben gegeven om voortaan voor de Democratische Republiek Congo uit te komen.

Onder meer Leopardsfoot meldt dat Idumbo zich bij de Leopards zal aansluiten. Inside Foot 243 gaat nog een stap verder en schrijft dat de voormalige Belgische jeugdinternational mogelijk al tijdens de volgende interlandbreak zijn eerste selectie ontvangt.

Van Belgische jeugdploegen naar de Leopards?

De mogelijke overstap is opvallend, want Idumbo doorliep jarenlang de Belgische nationale jeugdelftallen. De technisch sterke speler, die zowel centraal achter de spits als op de flank uit de voeten kan, kwam in meerdere leeftijdscategorieën uit voor de Jonge Duivels.

Daardoor leek een toekomst bij de Rode Duivels niet uitgesloten. Idumbo zou nu evenwel gekozen hebben voor het land van zijn roots. Een officiële bevestiging van de Congolese bond of de speler zelf is er voorlopig nog niet.

DR Congo haalt vaker spelers weg bij België

De Democratische Republiek Congo heeft de voorbije jaren steeds meer spelers met een Europese opleiding kunnen overtuigen. Verschillende voetballers die eerder voor Belgische jeugdselecties speelden, kozen uiteindelijk voor de Leopards.

Théo Bongonda, Joris Kayembe, Ngal'ayel Mukau, Noah Sadiki en Matthieu Epolo maakten eerder al die keuze. Kayembe kwam zelfs eenmaal in actie voor de Rode Duivels, maar besloot nadien toch zijn internationale loopbaan bij DR Congo voort te zetten.

Ook Mbamba en Banzuzi genoemd

Idumbo zou niet de enige jonge speler zijn die recent voor de Congolese nationale ploeg kiest. Noah Mbamba, op dit moment door Bayer Leverkusen verhuurd aan Lorient, zou eveneens de nodige stappen hebben gezet om de Leopards te vertegenwoordigen. Ook hij speelde eerder voor België bij de jeugd.

Ezechiel Banzuzi, de ex-middenvelder van OH Leuven die tegenwoordig onder contract ligt bij RB Leipzig, zou dan weer voor DR Congo gekozen hebben in plaats van Nederland. Op 15 september wordt de volgende Congolese selectie bekendgemaakt. Als Idumbo daadwerkelijk op die lijst staat, verliest België opnieuw een speler uit de generatie van de Jonge Duivels aan een andere nationale ploeg.

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