"Hij ligt te wenen op zijn slaapkamer": Frank Raes heeft tip voor Ivan Leko

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 11 reacties
"Hij ligt te wenen op zijn slaapkamer": Frank Raes heeft tip voor Ivan Leko
Foto: © photonews
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Blauw-zwart verloor kwaliteit op het defensieve middenveld en mist voorlopig de impact van Tzolis, maar beschikt nog altijd over een sterke defensieve basis en een veelbelovende aanval. Eén Europese nederlaag volstaat niet om de volledige Brugse kern af te schrijven. Maar wat gaat Ivan Leko doen op de flanken?

De transfer van Christos Tzolis is wellicht de voornaamste reden waarom veel waarnemers Club Brugge dit seizoen lager inschatten. Mamadou Diakhon zette voorlopig niet de verwachte stap, terwijl Jan Virgili nog tijd nodig heeft om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving.

Beide aanvallers beschikken over veel talent en hun niveau kan er binnen enkele maanden helemaal anders uitzien. Vandaag kunnen zij Tzolis echter nog niet doen vergeten. Op de rechterflank blijft Carlos Forbs wel een van de opvallendste spelers op zijn positie in België, maar op links blijft het zoeken.

Wie wordt de opvolger van Christos Tzolis op de linkerflank bij Club Brugge?

Zeker Diakhon kreeg de voorbije weken al zowat alle zonden van Israël over zich heen. En dus lijkt volgens de analisten stilaan Virgili het meeste kans te krijgen om de 'opvolger' van Tzolis te worden. "Volgens mij heeft Virgili Diakhon wel verdrongen op de linkerflank", aldus Frank Raes in Frank en Ludo.

"Dat is beloftevol, maar het is natuurlijk nog geen Tzolis. Virgili heeft wel wat bewegingen naar binnen. Hij kan wel wat worden. Hij zal Diakhon toch wel uit de ploeg gespeeld hebben nu", beseft Raes dat de keuze voor Ivan Leko duidelijk wordt.

Wat moet Club Brugge doen met Mamadou Diakhon?

Rest de vraag: wat gaan ze doen met Diakhon? "Hij heeft zoveel over zich heen gekregen, ook van zijn coach. Wrijf hem ook al eens over zijn bol hé zeg. Het is voor hem niet makkelijk, maar je moet hem ook kunnen stimuleren."

"Hij krijgt echt wel wat over zich heen. Hij zit te wenen in zijn slaapkamer. Eens langsgaan? Ik moet dat niet doen, Leko moet dat doen. Hij is ook nog heel jong hé. Je moet die eens aan het hart drukken, hij lijkt nu al afgeschreven."

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