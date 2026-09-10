Hoeveel nieuwkomers in de basis bij Anderlecht tegen KVM?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hoeveel nieuwkomers in de basis bij Anderlecht tegen KVM?
Foto: © photonews
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Anderlecht heeft deze zomer stevig geïnvesteerd in zijn spelersgroep. Elf nieuwkomers kwamen de voorbije maanden de selectie versterken, maar Vitor Bruno maakt duidelijk dat kwantiteit nog geen garantie is voor een ploeg die meteen op volle snelheid draait. De Portugese trainer staat voor een andere uitdaging: van een verzameling nieuwe spelers zo snel mogelijk een echt elftal maken.

Dat proces verloopt voorlopig met horten en stoten. In de competitie pakte Anderlecht slechts zeven punten uit vijf wedstrijden en vooral voor doel blijft het rendement ondermaats. De Brusselaars scoorden amper drie keer. Toch weigert Bruno daar meteen een structureel probleem van te maken.

"Als we geen kansen zouden creëren, zou dat mij zorgen baren", klinkt het. Volgens de trainer is net dat niet het geval. Anderlecht kreeg ook tegen Genk voldoende mogelijkheden, terwijl doelman Lucca Brughmans zich opnieuw onderscheidde. "Het is gewoon een kwestie van de acties te kunnen afmaken."

Elf nieuwkomers, elf verschillende leerprocessen

De moeilijkheid ligt volgens Bruno ook in de samenstelling van zijn nieuwe kern. Spelers moeten niet alleen hun ploegmaats leren kennen, maar tegelijk het idee van de trainer begrijpen. Hoe moet Anderlecht aanvallen? Waar moet iemand staan in bepaalde situaties? Hoe worden stilstaande fases aangepakt? En wat wordt er defensief van iedereen verwacht?

"De nieuwe spelers hebben tijd nodig om te leren hoe we aanvallen, hoe we verdedigen, hoe we stilstaande fases aanpakken en waar ze zich moeten positioneren", legt Bruno uit. "Voor sommigen is er nog een lange weg."

Dat verschil is opvallend zichtbaar bij de recente transfers. Ilias Koutsoupias lijkt bijvoorbeeld opvallend snel te hebben opgepikt wat Bruno van hem verlangt. "Ik voelde dat Koutsoupias de dingen snel begreep", aldus de coach. "In Italië zijn ze tactisch sterk opgeleid."

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Voor anderen gaat het minder snel. Oleg Reabciuk had op het moment van Bruno's uitleg amper zeven trainingen achter de rug. Spelers als Thelo Aasgaard en Andrew Omobamidele hadden er zelfs maar vijf. Het verklaart waarom niet iedereen meteen een vaste plaats heeft veroverd.

Mechelen wordt dus ook een test voor het proces

Dat maakt de trip naar KV Mechelen interessanter dan alleen de zoektocht naar drie punten. Anderlecht moet winnen om aansluiting te houden met de top, maar Bruno weet dat zijn ploeg nog volop in ontwikkeling is.

"Ik geloof in wat we doen, maar we hebben tijd nodig", stelt hij. "Ik heb geen tijdslijn om te weten wanneer mijn team op zijn best zal zijn. En ja, ik weet dat de fans ongeduldig zijn."

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