Italiaanse topclub denkt aan Belgische club als satellietploeg

Inter kijkt naar België. De Italiaanse topclub is volgens La Gazzetta dello Sport op zoek naar een buitenlandse club die als satellietclub kan fungeren en heeft daarbij ons land expliciet op de shortlist gezet. Ook Portugal, Nederland en Zwitserland worden onderzocht, terwijl de Spaanse tweede klasse een andere optie vormt.

Het is voorlopig nog geen concrete overname. De eigenaars van Inter, het Amerikaanse investeringsfonds Oaktree, bevinden zich nog in de verkennende fase. De bedoeling is wel om tijdens het huidige seizoen een deal af te ronden, zodat de nieuwe club vanaf de zomer van 2027 een rol kan spelen binnen de Inter-structuur.

België interessant als talentenlaboratorium

Waarom België? Inter ziet ons land, net als Nederland en Portugal, als een interessante omgeving om jonge spelers te ontwikkelen. Vooral het ontbreken van een strikte limiet op het aantal niet-EU-spelers maakt België aantrekkelijk voor een club die talenten van over de hele wereld wil laten doorstromen.

Dat is geen detail. Inter heeft sinds dit seizoen ook een eigen U23-ploeg, die als brug moet fungeren tussen de jeugdopleiding en de A-ploeg. Maar zelfs voor de grootste talenten blijft de stap naar het niveau van een Europese topclub enorm. Een buitenlandse satellietclub kan daar een tussenstap vormen.

Een jonge speler die nog niet klaar is voor de Serie A, zou dan bijvoorbeeld een seizoen of meerdere seizoenen ervaring kunnen opdoen in België, Nederland of Portugal. Inter behoudt ondertussen de controle over zijn ontwikkeling.

Niet zomaar een prestigeproject

Oaktree kijkt daarbij opvallend zakelijk naar de mogelijke overname. Het moet geen grote naam zijn, maar een club met een redelijke waardering, ruimte om jonge spelers te laten groeien en voldoende potentieel om in waarde te stijgen.





Volgens de Italiaanse berichtgeving wordt daarbij gedacht aan een investering van ongeveer 25 tot 40 miljoen euro. De ambitie is om tegen het seizoen 2027/28 operationeel te zijn.

Inter volgt daarmee een model dat in het moderne voetbal steeds belangrijker wordt. Manchester City heeft met de City Football Group een uitgebreid netwerk uitgebouwd, Red Bull gebruikt onder meer Salzburg als springplank richting Leipzig en BlueCo heeft Strasbourg gekoppeld aan Chelsea. Ook de eigenaars van Parma kozen recent voor een buitenlandse satellietclub met Casa Pia in Portugal.

Belgische clubs worden interessant

Voor de Belgische voetbalwereld is vooral het feit dat ons land concreet wordt genoemd opvallend. Inter lijkt immers niet op zoek naar een club om er simpelweg zijn naam aan te verbinden, maar naar een club die een duidelijke sportieve functie krijgt.

Dat zou voor een Belgische club een enorme verandering betekenen. Een samenwerking met Inter kan toegang bieden tot spelers uit de Italiaanse jeugdopleiding en het internationale netwerk van de Nerazzurri, terwijl Inter een competitie krijgt waarin jonge talenten op een behoorlijk niveau minuten kunnen maken.

Er zijn wel beperkingen. UEFA houdt bij multi-club ownership nauwlettend in de gaten dat verbonden clubs niet tegelijk aan dezelfde Europese competitie deelnemen. Ook zijn er regels rond onderlinge transfers en leningen tussen clubs met dezelfde eigenaar.