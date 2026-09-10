Kansen van Club Brugge dramatisch gezakt na nederlaag tegen Aston Villa

Het minste wat je kan zeggen is dat de nederlaag van Club Brugge tegen Aston Villa hard is aangekomen. En ook voor de kansen van Club Brugge doet het allerminst deugd, zoveel is ondertussen ook alweer duidelijk geworden.

Club Brugge staat opnieuw met de voetjes op de grond. Het wilde graag de campagne in de League Phase van de Champions League beginnen met een klinkende overwinning tegen Aston Villa, maar het werd een pijnlijke thuisnederlaag. Daardoor wordt het meteen toch wat lastiger om alsnog de top-24 te gaan halen dit seizoen.

De eerste wedstrijd van Club Brugge tegen Aston Villa werd een teleurstelling: 2-3 verloren en daardoor met 0 op 3 begonnen aan de campagne. Er zal in de komende zeven wedstrijden moeten gesprokkeld worden om de top-24 te halen.

Club Brugge krijgt stevige tik qua kansen om de volgende ronde te halen

Hier en daar wordt aangenomen dat negen punten genoeg kunnen zijn, maar dat je er toch maar beter tien of elf pakt. En dan had minstens een punt tegen Aston Villa wel handig geweest. De thuismatchen tegen Lens en Bodo/Glimt lijken al bijna must wins nu.

Frank Raes gaf dan ook meteen aan dat Club Brugge toch een beetje op zijn plaats gezet is. En wat zeggen de cijfers? De livecijfers doen alvast geen deugd aan de kansen van Club Brugge om alsnog de top-24 te gaan halen.

Minder dan veertig procent kans op volgende ronde

Er werden vooraf heel wat simulaties neergezet en in die simulaties ging men er ook van uit dat Club Brugge in eigen huis wel iets zou rapen tegen The Villans. Dat is echter niet gebeurd, waardoor het zeer lastig is geworden voor blauw-zwart.





De kansen om de top-24 te halen zijn ook dramatisch ingezakt. Volgens FootballMeetsData zijn de kansen met liefst 13,8 procent gedaald en heeft Club Brugge nu plots maar 39,9 procent kans meer om de top-24 te halen. Die cijfers zullen na de wedstrijden van donderdagavond nog eens voorzien worden van een update ongetwijfeld.