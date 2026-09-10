Live. Transfernieuws 10/9: Ex-goalie KAA Gent plots transfervrij
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Temse haalt ex-profvoetballer in huis
Ex Profvoetballer Lucky Omeruo komt naar SVBW Temse. Dat kondigde de Oost-Vlaamse amateurclub aan. Lucky Omeruo is een ex profvoetballer en de jongere broer van ex Chelsea speler Kenneth Omeruo. Hij was international bij de U20 van Nigeria en vertegenwoordigde het olympisch U23 team van Nigeria.
Hij speelde voor Sunshine Stars (Premier League Nigeria), Pembroke Athleta (Premier league Malta), Tarxien Rainbows (Premier League Malta), St George's (Malta), Marsa (Premier League Malta), FK Palanga (1e nationale Litouwen), CD Leganes (4e afdeling Spanje), Belisia Bilzen (1e nationale Belgie) en City Pirates Antwerpen (3e nationale Belgie).
"Lucky is een aanvallende speler. Hij wil zijn loopbaan nieuw leven inblazen nadat hij door privé omstandigheden even van het toneel was verdwenen. Lucky woont ook in Temse nu. Wij geven hem die kans en heten hem hartelijk welkom bij onze familieclub!", zijn ze enthousiast bij Temse.
Ito (ex-STVV) grijpt naast toptransfer
Ryotaro Ito was een van de sensaties van vorig seizoen bij STVV. Hij was transfervrij deze zomer en kon dus uitkijken naar een andere ploeg. Maar na de derde plaats bij de Kanaries vond hij nooit een andere club. Opmerkelijk, want voor heel wat ploegen in ons land én daarbuiten zou hij van enorme waarde kunnen zijn.
Deze week bood Blackburn Rovers hem een uitweg, nadat eerder een deal met Qatar al afsprong en een aanbod van Gent geen spek naar de bek was van de middenvelder. Nu zouden de medische proeven bij Blackburn Rovers een probleem aan het licht hebben gebracht, waardoor hij niet door zijn medische testen is geraakt.
Sergio Padt is plots transfervrij na avontuur in Bulgarije
Sergio Padt is na een avontuur bij het Bulgaarse Ludogorets plots transfervrij. "Sinds vorige week is dit opeens zo gekomen en nu zijn we er in goed overleg uitgekomen om afscheid van elkaar te nemen", legt de gewezen doelman van Gent uit aan RTV Noord.
De goalie vindt het een raar idee, maar vond het belangrijk er op een goede manier uit te raken met zijn Bulgaars team. Een goed overleg zorgt ervoor dat het niet bitter afloopt. En dus kan de ervaren Padt plots op zoek naar een nieuwe club. "De kinderen waren er ook niet heel blij mee."
Olympiakos kiest nu al voor nieuwe coach
Olympiacos FC kondigt het einde aan van de samenwerking met José Luis Mendilibar. "Onder leiding van José wonnen we de UEFA Conference League – waarmee de droom van elke Olympiacos-supporter en elke Griek werkelijkheid werd – en werd hij een essentieel onderdeel van het meest glorieuze moment in de geschiedenis van 'de Legende'."
"Vervolgens behaalde ons team de historische 'treble' ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de club (landstitel, beker en Supercup), en schreef ook de trainer zijn naam met gouden letters in de geschiedenis van Olympiacos. Daarom zal hij voor altijd met onze club verbonden blijven. Daarom zal hij altijd een bijzondere plaats innemen in het pantheon van de Olympiacos-geschiedenis en in de harten van onze volledige rood-witte familie", aldus Olympiakos in een persbericht via X. Het team van Yaremchuk en Bailey kan dus op zoek naar een nieuwe T1.
H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2026
Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης… pic.twitter.com/CuRSi0EkfQ
DONE DEAL: Lionel Messi heeft beet
Lionel Messi (39) heeft de Spaanse tweedeklasser CD Eldense officieel overgenomen. De Argentijn heeft een principe-akkoord bereikt met de huidige eigenaars van de club om de aandelen over te nemen die momenteel in handen zijn van de groep TH Soluciones.
De voorbije weken was er al meermaals sprake van dat Lionel Messi een tweede club in handen zou gaan krijgen, maar nu is dat meteen helemaal in kannen en kruiken. De officialisering zal later deze week of ten laatste volgende week volgen. De Argentijnse superster is zo steeds meer zijn toekomst na het actief voetbal aan het voorbereiden.
DONE DEAL: Anderlecht-flop met verleden bij Beveren heeft nieuwe club gevonden
Isaac Kiese Thelin heeft met SV Ried eindelijk een nieuwe club. De Zweed liet bij Anderlecht geen grote indruk na, al bezorgde hij de Brusselaars wel één moment dat bij veel supporters is blijven hangen. In het seizoen 2016/17 kopte de Zweed Sporting in de slotminuten voorbij Zenit Sint-Petersburg en naar de achtste finales van de Europa League. (Lees meer)
Cameron Puertas heeft nieuwe club gevonden
Een tweede jaar bij Werder Bremen leek deze zomer mogelijk voor Cameron Puertas. De Duitse club had eerst interesse in Mario Stroeykens, maar haakte af omdat Anderlecht te veel zou vragen. Vervolgens dacht Werder eraan om Puertas opnieuw naar Bremen te halen.
Ook daar vormde de vraagprijs van Al-Qadsiah een struikelblok. De partijen vonden geen akkoord, zelfs niet over een huurformule met aankoopoptie. Puertas keerde daardoor terug naar Saudi-Arabië, al blijft hij daar niet voor het volledige seizoen.
Puertas op huurbasis naar Al-Wasl
De voormalige spelmaker van Union trekt voor één seizoen naar Al-Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten. Volgende zomer keert hij terug naar Al-Qadsiah, waar hij dan zijn laatste contractjaar ingaat.
🇦🇪 El #Al_Wasl obtiene la cesión del centrocampista español Cameron Puertas (28 | #Al_Qadsiah) por una temporada. pic.twitter.com/HxsqVgkXfZ— Mercatosphera (@mercatosphera) September 9, 2026
Plots dan toch nog een opvallende transfer voor Martial?
Anthony Martial is een transfervrije speler En dus zou hij de komende tijd nog wel eens een pittige of interessante transfer kunnen gaan maken. Daarbij komt nu ook een pittig plan uit Spanje op de proppen voor de speler.
Zo zou Malaga wel wat zien in de diensten van Martial, die op die manier ook meteen onder zeil zou kunnen komen te liggen. Haast is er op zich niet in de onderhandelingen, gezien het statuut van de aanvallend ingestelde Fransman die polyvalent kan worden uitgespeeld voorin. We houden u verder op de hoogte in dit dossier ...
Bakayoko mocht niet meer weg bij Leipzig
Rode Duivel Bakayoko lijkt opnieuw klaar om zich te laten zien bij zijn ploeg RB Leizpig. Daarom was hij in de zomer nooit serieus in beeld voor een vertrek. Op enig moment waren er geruchten over belangstelling uit Florence. Volgens BILD informeerde de Saudische club Al-Ittihad donderdagavond laat bovendien naar Bakayoko, nadat de poging om Anis Hadj Moussa (24, Feyenoord Rotterdam) aan te trekken op niets was uitgelopen.
RB Leipzig wilde naar verluidt niet om de tafel – zeker niet omdat de Europese transfermarkt inmiddels al gesloten was. En daarmee was de zaak ook meteen snel gesloten en kwam het dus niet tot een transfer.
Chemsdine Talbi weet waar zijn toekomst ligt
Chemsdine Talbi weet waar zijn toekomst ligt. Er was de nodige interesse vanuit de zandbak en meer bepaald Saoedi-Arabië, maar bij Sunderland hebben ze de knoop doorgehakt: hij moet bij de Engelse club blijven. Ze hebben er hem de komende maanden zeker nodig, is de algemene teneur in de Engelse pers.
Het Brugse jeugdproduct was deze week voor Sunderland in de League Cup tegen Hull City nog de matchwinnaar, waardoor hij ook meteen het gelijk van zijn ploeg aan het bewijzen is. Voor Talbi zelf had het een lucratieve zaak kunnen zijn om naar Saoedi-Arabië te verkassen, maar het blijft dus Engeland het komende seizoen.
David Alaba op weg naar Mexico?
Is David Alaba op weg naar Mexico? Het zou zomaar kunnen. Haast is er niet bij, gezien de speler al even zonder ploeg zit nadat hij transfervrij mocht vertrekken bij grootmacht Real Madrid. Club de Fútbol América zou daar nu willen van gaan profiteren.
Volgens Mexicaanse media hebben zij alvast de speler met heel wat Europese ervaring op de radar staan en zouden ze Alaba naar Mexico willen lokken. De speler zelf zou nog openstaan voor een avontuur om als voetballer actief te blijven en lijkt het plan daardoor mogelijk wel genegen. Het is in ieder geval een zaak om in de gaten te houden.
'Gevolgd door Man United, maar Westerlo neemt afscheid van toptalent van 2 miljoen'
KVC Westerlo gaf zichzelf het afgelopen weekend wat ademruimte. De Kemphanen gingen met duidelijke 0-4-cijfers winnen bij KV Mechelen en schoven zo wat op in de klassering. Karol Borys lijkt geen deel meer uit te maken van de plannen in het Kuipje en staat op vertrekken. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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