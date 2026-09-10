Meer nieuws over Kos Karetsas en ook de oorzaak van het probleem waardoor hij in het ziekenhuis belandde

Er is opnieuw goed nieuws rond Kos Karetsas. De 18-jarige Griek heeft het ziekenhuis in Dortmund mogen verlaten nadat hij dinsdagavond tijdens zijn Champions League-debuut tegen Villarreal plots onwel was geworden en met een brancard van het veld moest worden gedragen. De eerste onderzoeken wijzen op dehydratie als oorzaak van de problemen met zijn bloedsomloop.

De beelden zorgden dinsdagavond voor grote bezorgdheid. Karetsas was nog maar 23 minuten bezig aan zijn eerste Champions League-wedstrijd voor Borussia Dortmund toen hij na een pass plots naar de grond ging. Zonder enig contact met een tegenstander gaf de voormalige speler van Racing Genk aan dat er iets niet in orde was.

De medische staf van Dortmund kwam onmiddellijk in actie. Karetsas werd minutenlang verzorgd en uiteindelijk onder applaus van het Signal Iduna Park op een brancard van het veld gedragen. Dortmund sprak aanvankelijk over "problemen met de bloedsomloop" en bracht de jonge Griek voor verdere onderzoeken naar het ziekenhuis.

Eerste onderzoeken brengen duidelijkheid

Intussen is er gelukkig meer duidelijkheid. De eerste onderzoeken wijzen volgens Karetsas' entourage op dehydratie. Een combinatie van onvoldoende vochtinname en zware fysieke inspanningen kan onder meer leiden tot duizeligheid, een versnelde hartslag en problemen met de bloedsomloop.

Karetsas heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Toch wil Borussia Dortmund niets aan het toeval overlaten. Sportief directeur Ole Book bevestigde dat er nog bijkomende onderzoeken lopen. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met Kos. Er lopen nog bijkomende onderzoeken. We willen echt tot op de bodem uitzoeken wat er is gebeurd."

Dat betekent ook dat Karetsas zaterdag nog niet in actie komt voor Dortmund. De wedstrijd tegen Paderborn komt te vroeg voor de zomeraanwinst, die dit seizoen in korte tijd een belangrijke rol heeft opgeëist bij de Duitse topclub. Zijn Champions League-debuut eindigde dinsdag noodgedwongen vroeg, al won Dortmund uiteindelijk wel met 3-2 van Villarreal.





Zondag terug naar Genk

Voor Karetsas wacht er daarna een bijzonder moment. Ondanks de schrik in Dortmund wordt hij zondag in Genk verwacht voor de wedstrijd tegen AA Gent. De 18-jarige middenvelder zal er om 16 uur de aftrap geven in de Cegeka Arena. Genk bevestigde zelf dat Karetsas die speciale rol op zich neemt.

Het wordt een emotionele terugkeer naar de club waar hij zijn grote doorbraak kende. Karetsas maakte afgelopen zomer de overstap van Genk naar Dortmund en werd meteen één van de opvallendste jonge spelers in de Bundesliga.