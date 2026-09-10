Meer nieuws over Kos Karetsas en ook de oorzaak van het probleem waardoor hij in het ziekenhuis belandde

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Meer nieuws over Kos Karetsas en ook de oorzaak van het probleem waardoor hij in het ziekenhuis belandde
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Er is opnieuw goed nieuws rond Kos Karetsas. De 18-jarige Griek heeft het ziekenhuis in Dortmund mogen verlaten nadat hij dinsdagavond tijdens zijn Champions League-debuut tegen Villarreal plots onwel was geworden en met een brancard van het veld moest worden gedragen. De eerste onderzoeken wijzen op dehydratie als oorzaak van de problemen met zijn bloedsomloop.

De beelden zorgden dinsdagavond voor grote bezorgdheid. Karetsas was nog maar 23 minuten bezig aan zijn eerste Champions League-wedstrijd voor Borussia Dortmund toen hij na een pass plots naar de grond ging. Zonder enig contact met een tegenstander gaf de voormalige speler van Racing Genk aan dat er iets niet in orde was.

De medische staf van Dortmund kwam onmiddellijk in actie. Karetsas werd minutenlang verzorgd en uiteindelijk onder applaus van het Signal Iduna Park op een brancard van het veld gedragen. Dortmund sprak aanvankelijk over "problemen met de bloedsomloop" en bracht de jonge Griek voor verdere onderzoeken naar het ziekenhuis.

Eerste onderzoeken brengen duidelijkheid

Intussen is er gelukkig meer duidelijkheid. De eerste onderzoeken wijzen volgens Karetsas' entourage op dehydratie. Een combinatie van onvoldoende vochtinname en zware fysieke inspanningen kan onder meer leiden tot duizeligheid, een versnelde hartslag en problemen met de bloedsomloop.

Karetsas heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Toch wil Borussia Dortmund niets aan het toeval overlaten. Sportief directeur Ole Book bevestigde dat er nog bijkomende onderzoeken lopen. "Gezien de omstandigheden gaat het goed met Kos. Er lopen nog bijkomende onderzoeken. We willen echt tot op de bodem uitzoeken wat er is gebeurd."

Dat betekent ook dat Karetsas zaterdag nog niet in actie komt voor Dortmund. De wedstrijd tegen Paderborn komt te vroeg voor de zomeraanwinst, die dit seizoen in korte tijd een belangrijke rol heeft opgeëist bij de Duitse topclub. Zijn Champions League-debuut eindigde dinsdag noodgedwongen vroeg, al won Dortmund uiteindelijk wel met 3-2 van Villarreal.

Zondag terug naar Genk

Voor Karetsas wacht er daarna een bijzonder moment. Ondanks de schrik in Dortmund wordt hij zondag in Genk verwacht voor de wedstrijd tegen AA Gent. De 18-jarige middenvelder zal er om 16 uur de aftrap geven in de Cegeka Arena. Genk bevestigde zelf dat Karetsas die speciale rol op zich neemt.

Het wordt een emotionele terugkeer naar de club waar hij zijn grote doorbraak kende. Karetsas maakte afgelopen zomer de overstap van Genk naar Dortmund en werd meteen één van de opvallendste jonge spelers in de Bundesliga

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Borussia Dortmund
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

22:46
Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

22:45
"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

23:00
STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

21:45
Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

22:09
Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

20:15
Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

21:00
Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

20:32
Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

19:30
3
🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

20:00
🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

19:00
3
LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel! Live

LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel!

17:12
Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit" Reactie

Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit"

00:00
SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

17:52
CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

18:33
Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

17:15
6
FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

18:00
2
Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

14:30
Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

16:07
2
Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

16:36
Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

15:30
1
OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

15:00
Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

14:00
1
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

13:30
Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Reactie

Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht

13:00
5
Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

12:00
De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

10:30
23
Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

11:30
1
🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

12:50
6
🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" Reactie

🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?"

11:00
21
LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

10:00
De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

09:30
Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

09:00
10
Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

08:00
1
Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

08:30
Hallo Mannaert? België verliest wel veel spelers, wanneer ingrijpen?

Hallo Mannaert? België verliest wel veel spelers, wanneer ingrijpen?

07:30
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over 🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar Jos Het Ei Jos Het Ei over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit Cerclist Cerclist over OH Leuven - Cercle Brugge: 1-1 CringeMedia CringeMedia over Karakter Hans Vanaken zorgt voor probleem bij Club Brugge: kapitein is twijfelachtig voor Antwerp Goro Goro over Union SG - Lommel SK: 5-0 Tanker Tanker over 🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield pinantie pinantie over 🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" DKMA DKMA over Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved