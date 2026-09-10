Minder in de spotlights, maar Anderlecht gelooft sterk in dit Neerpede-talent

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Minder in de spotlights, maar Anderlecht gelooft sterk in dit Neerpede-talent
Foto: © photonews
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De ene na de andere jonge Anderlecht-speler kreeg de voorbije maanden zijn moment. Jayden Onia-Seke, Joshua Nga Kana en Noa Ojea kwamen nadrukkelijk in beeld en werden al snel bekende namen bij het grote publiek. Iets minder aandacht ging naar Noah Kalonji. Nochtans wordt er binnen Neerpede minstens even enthousiast over de 17-jarige middenvelder gesproken.

Dat heeft vooral met zijn positie te maken. Onia-Seke, Nga Kana en Ojea zijn aanvallend ingestelde spelers. Zij kunnen met een actie, een doelpunt of een assist meteen de aandacht trekken. Kalonji speelt vooral centraal op het middenveld, waar hij de voorbije maanden bovendien achter Enric Llansana en Marco Kana in de pikorde zat. Een jonge flankaanvaller geef je nu eenmaal makkelijker twintig minuten dan een verdedigende middenvelder.

Rechtstreeks van de U18 naar de A-kern

Toch heeft Anderlecht heel bewust een uitzondering gemaakt voor Kalonji. De 17-jarige mocht rechtstreeks van de U18 aansluiten bij de A-ploeg en sloeg daarmee de gebruikelijke tussenstap via de Futures over. Dat is ook geen toeval. Tot een week geleden had Anderlecht op het middenveld immers geen overschot.

Kalonji heeft op zijn leeftijd al een opvallend volwassen fysiek. Hij kan een groot gebied bestrijken, beschikt over een enorm loopvermogen en heeft technisch genoeg bagage om ook onder druk oplossingen te vinden. Hij is niet het type zes dat alleen ballen afpakt en vervolgens simpel inspeelt. Hij kan het spel vooruit duwen en op het juiste moment zelf infiltreren.

Daar komt zijn veelzijdigheid bij. Kalonji kan ook centraal in de verdediging spelen, al liggen zijn beste kwaliteiten volgens Anderlecht op het middenveld. Zijn vermogen om ruimtes te belopen en zowel defensief als aanvallend zijn steentje bij te dragen, maakt hem interessant voor het moderne voetbal.

Dat vertrouwen werd eerder dit jaar nog eens onderstreept met een contractverlenging tot 2028. Bij Anderlecht zijn ze er van overtuigd dat Kalonji uiteindelijk het eerste elftal zal halen en er een belangrijke rol zal spelen.

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Dit seizoen vooral Futures

Zijn onmiddellijke toekomst ziet er wel wat minder spectaculair uit. Kalonji blijft meetrainen met de A-kern, maar voor wedstrijden zal hij waarschijnlijk vooral bij de Futures aan de slag gaan.

Dat heeft weinig met zijn ontwikkeling te maken en alles met de concurrentie. Anderlecht haalde met Enric Aasgaard, Ilias Koutsoupias en Roméo Amane immers stevige concurrentie voor het middenveld binnen. En Llansana en Kana zijn er ook nog.

Voor Kalonji hoeft dat geen probleem te zijn. Hij heeft bij de Futures nog iets in te halen. De stap van de U18 naar het profvoetbal is groot en de Challenger Pro League biedt hem de kans om die ervaring op te doen tegen volwassen tegenstanders.

Bovendien kunnen de Futures hem momenteel goed gebruiken. Anderlecht heeft daar door de vele doorgeschoven jongeren een ploeg die voortdurend in beweging is. Kalonji kan er niet alleen minuten maken, maar ook verantwoordelijkheid opnemen.

Minder in beeld, niet minder talent

Het is dus best mogelijk dat Kalonji de komende maanden opnieuw wat onder de radar blijft. Zijn naam zal minder snel vallen na een goede invalbeurt dan die van een aanvaller die meteen een doelpunt maakt.

Binnen Anderlecht maken ze zich daar alvast weinig zorgen over. Ze weten dat ze met Kalonji een ander soort talent in handen hebben. Eentje dat misschien minder snel opvalt, maar dat door zijn fysieke mogelijkheden, loopvermogen, techniek en veelzijdigheid een profiel heeft waarmee hij op termijn heel ver kan komen.

De spotlights staan momenteel op Onia-Seke, Nga Kana en Ojea. Maar wie de ontwikkeling van de generatie van 2009 binnen Neerpede volgt, doet er goed aan ook Noah Kalonji in de gaten te houden.

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