Niet te geloven: 'Operatie Propere Handen' ligt alweer stil ...

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In Operatie Propere Handen zijn we ondertussen al enkele jaren volop aan het wachten op een uiteindelijk proces. Al is de vraag ook steeds meer of dat er ooit gaat komen én wie er zich dan nog precies zal moeten komen verantwoorden. Ook gewezen CEO van de KBVB Steven Martens heeft ondertussen een schikking getroffen.





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