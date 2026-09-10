Niet te geloven: 'Operatie Propere Handen' ligt alweer stil ...
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In Operatie Propere Handen zijn we ondertussen al enkele jaren volop aan het wachten op een uiteindelijk proces. Al is de vraag ook steeds meer of dat er ooit gaat komen én wie er zich dan nog precies zal moeten komen verantwoorden. Ook gewezen CEO van de KBVB Steven Martens heeft ondertussen een schikking getroffen.
Niet te geloven: 'Operatie Propere Handen' ligt alweer stil ...
Er leek vandaag eindelijk een doorbraak te kunnen komen in Operatie Propere Handen, ook al hebben heel wat betrokkenen en verdachten inmiddels een schikking gevonden met het Belgische gerecht. De Kamer van Inbeschuldigingstelling ging zich vandaag eindelijk buigen over de zaak 'Propere Handen'.
Zover komt het niet, want Joris Van Cauter, de advocaat van verdachte Thierry Steemans, wraakte de voorzitter van de De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI). De voorzitter van de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling zou in 2021 al kennis gehad hebben van de spijtoptantregeling van Dejan Veljkovic, zo klinkt het. De zaak is zo meteen uitgesteld naar 15 oktober.
In Operatie Propere Handen zijn we ondertussen al enkele jaren volop aan het wachten op een uiteindelijk proces. Al is de vraag ook steeds meer of dat er ooit gaat komen én wie er zich dan nog precies zal moeten komen verantwoorden. Ook gewezen CEO van de KBVB Steven Martens heeft ondertussen een schikking getroffen.
Een paar maanden geleden kwam naar buiten dat ook Ivan Leko zijn deel in de saga rond Operatie Propere Handen heeft kunnen afsluiten met een minnelijke schikking. Hij zorgde er op die manier meteen ook voor dat hij niet meer voor de rechtbank moet verschijnen.
Ook gewezen CEO Steven Martens heeft een schikking getroffen met het gerecht in Operatie Propere Handen
Het gerechtelijk onderzoek in de zaak was in 2022 eigenlijk al afgerond, maar het is onduidelijk wanneer het dossier voor de rechtbank kan komen. Heel wat mensen hebben ondertussen al een schikking weten te treffen en steeds meer namen komen wat dat betreft naar buiten.
Na onder meer Bart Verhaeghe, ex-Club-CEO Vincent Mannaert, Michel Louwagie (voormalig technisch directeur bij AA Gent) en Peter Maes (voormalig trainer van Lokeren en Genk) had ook Ivan Leko een schikking getroffen. Ook Steven Martens heeft ondertussen een schikking getroffen met het gerecht. Dat weet Het Laatste Nieuws nu te melden.
Al meer dan anderhalf miljoen euro aan schikkingen in Operatie Propere Handen
De oorspronkelijke vordering had betrekking op 57 verdachten. Intussen werden in 22 dossiers schikkingen afgesloten. Zo werd al meer dan 1,6 miljoen euro betaald aan geldboetes, verbeurdverklaringen en achterstallige belastingen. Twee verdachten zijn inmiddels overleden: Roger Lambrecht en Glen De Boeck.
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Voor meer dan 30 verdachten loopt de procedure nog. Verschillende mensen hebben besloten dat ze geen schikking willen. Zij blijven op die manier wachten op het proces om hun onschuld daar te kunnen aantonen. De zaak staat in ieder geval nog niet op de rol. Het kan nog maanden of jaren duren voor het proces effectief zal beginnen.
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