Nu al zeker 18 miljoen euro en zoveel kan Club nog vangen in CL

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Nu al zeker 18 miljoen euro en zoveel kan Club nog vangen in CL
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Club Brugge heeft al sowieso 18 miljoen euro beet door de Champions League. Afhankelijk van de resultaten en een paar andere zaken die op dit moment nog niet zeker of duidelijk zijn kan dat bedrag nog veel hoger oplopen. Hoe hoog? Dat becijferden we ...

Club Brugge is dit seizoen verzekerd van meer dan 18 miljoen euro aan inkomsten uit de Champions League. Dat bedrag vloeit louter voort uit de deelname aan de competitiefase. Dankzij premies voor resultaten, eindklassering en eventuele kwalificaties voor de volgende rondes kan de Belgische landskampioen zijn Europese opbrengst nog stevig verhogen.

Champions League levert Club Brugge meteen ruim 18 miljoen euro op

De UEFA verdeelt dit seizoen bijna 2,4 miljard euro onder de 36 deelnemers aan de Champions League. Voor Club Brugge vormt de startpremie een stevige financiële basis, maar de grootste extra inkomsten hangen af van de prestaties op het veld.

Elke overwinning in de competitiefase brengt 2,1 miljoen euro op. Een gelijkspel is goed voor 700.000 euro. Als blauw-zwart bijvoorbeeld drie wedstrijden wint, komt daar dus 6,3 miljoen euro bovenop.

Ook de eindpositie in de rangschikking en het verdere Europese parcours wegen door. De bedragen lopen snel op zodra een ploeg de knock-outfase bereikt.

Welke premies staan er op de volgende rondes?

Een ticket voor de achtste finales levert 11 miljoen euro op. Voor een plaats in de kwartfinales wordt 12,5 miljoen euro uitgekeerd. De halve finalisten ontvangen 15 miljoen euro, terwijl een finaleplaats nog eens 18,5 miljoen euro waard is.

De winnaar van de Champions League krijgt daar bovenop een premie van 6,5 miljoen euro. Wie alle inkomstenstromen combineert, kan als Europees kampioen in de buurt van 110 miljoen euro uitkomen.

Ook Belgische tv-markt en Europese prestaties spelen mee

De inkomsten van Club Brugge worden niet uitsluitend bepaald door de resultaten van dit seizoen. De UEFA houdt ook rekening met de Europese coëfficiënt over de voorbije tien jaar en met de waarde van de Belgische televisiemarkt.

Voor die verdeling, die onder de noemer ‘value pillar’ valt, heeft de Europese voetbalbond 853 miljoen euro voorzien. De Europese geschiedenis van blauw-zwart en de positie van België op de tv-markt hebben dus eveneens een rechtstreekse invloed op het uiteindelijke bedrag.

Tussen 45 en 50 miljoen euro in het vorige Europese seizoen

In 2025-2026 verdiende Club Brugge naar schatting tussen 46 en 50 miljoen euro met zijn Europese campagne. De Bruggelingen bereikten toen de play-offs van de knock-outfase, waar Atlético Madrid een einde maakte aan het avontuur.

Dit seizoen krijgt elk punt daardoor een dubbele betekenis voor Club Brugge: sportief voor de verdere kwalificatiekansen, financieel voor de Europese balans van de club.

Grote kloof met de Europa League

Het financiële verschil met de Europa League blijft bijzonder groot. Een ploeg die in de Champions League sneuvelt in de play-offs ontvangt 4,2 miljoen euro en zet zijn Europese seizoen vervolgens voort in de Europa League.

Ter vergelijking: de UEFA verdeelt in totaal 565 miljoen euro onder de deelnemers aan de Europa League. De Champions League blijft voor Club Brugge dan ook veruit het meest lucratieve Europese podium.

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