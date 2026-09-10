Sibierski legt openlijk de vinger op de wonde bij Anderlecht: 'Het was niet zoals het moest zijn"

Antoine Sibierski kwam in mei bij Anderlecht binnen met een duidelijke opdracht: niet alleen een nieuwe ploeg samenstellen, maar ook opnieuw een kader creëren waarin de Brusselse club volgens hem beter kan functioneren. De nieuwe sportief directeur keek eerst bewust de kat uit de boom. Hij wilde niet meteen ingrijpen in een ploeg die nog streed voor de Champions' Play-offs en de Beker van België.

"Het was belangrijk voor mij om in een periode van observatie te zijn toen ik hier kwam. Het had geen zin om me er meteen in te mengen", blikt Sibierski terug. "Ik wilde beoordelen wat er goed was, wat er minder goed was en wat de club nodig had."

Die eerste maanden waren voor hem dan ook meer dan een kennismaking. Sibierski voelde naar eigen zeggen onmiddellijk de omvang van Anderlecht. "Je voelt de grootte, de geschiedenis, het verleden en het prestige van deze club. Je neemt de hele omgeving van deze club in je op."

En toch zag hij ruimte voor verbetering. Niet noodzakelijk op het vlak van talent of kwaliteit, maar vooral in de dagelijkse werking en de waarden die de club moeten sturen. "Ik wilde snel een kader creëren. Een kader dat bij mij hoort, gebaseerd op mijn ervaring als speler en manager en op wat er vandaag op het hoogste niveau gebeurt."

"Het was niet zoals het moest zijn"

Daarbij gebruikt Sibierski opvallend scherpe woorden. Hij somt de waarden op die voor hem niet onderhandelbaar zijn: discipline, nauwgezetheid, werk, respect, consideratie en nederigheid. "Ik zeg niet dat het er niet was. Maar het was niet zoals het moest zijn."

Dat zinnetje is misschien wel belangrijker dan alle transfers die Anderlecht deze zomer realiseerde. Sibierski wil immers niet dat zijn komst wordt gereduceerd tot een sportief directeur die elf nieuwe spelers heeft gehaald. Zijn bedoeling is om een cultuur te installeren. "Alles wat ik doe, gaat niet om mij. Alles wat ik doe, gaat om dat kader."



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Iedereen die bij het project betrokken is, moet volgens hem vanuit diezelfde principes werken. Niet alleen de spelers, maar ook de technische staf en de mensen binnen de club. "Als ik een project in mijn handen neem, moeten alle mensen die mij daarin ondersteunen zich herkennen in dat kader en in die waarden."

Geen revolutie om de revolutie

Dat verklaart ook waarom Sibierski zijn mercato niet als een grote schoonmaak beschouwt. De Fransman wilde niet veranderen om het veranderen. "Het was niet om dingen te veranderen. Het was niet om spelers te vervangen om spelers te vervangen. Het was om een groep te bouwen."

De elf nieuwe spelers zijn in zijn verhaal dus slechts een onderdeel van een veel grotere operatie. De echte verandering moet volgens Sibierski zichtbaar worden in de manier waarop Anderlecht dagelijks werkt.

"Ik ben trots dat ik voor zo'n club mag werken. Trots op deze rol en op de verantwoordelijkheid die daarbij komt."

Voor Sibierski begint de wederopbouw van Anderlecht daarom niet op het veld, maar ernaast. De vraag is nu of zijn nieuwe normen en waarden zich ook snel genoeg zullen vertalen naar resultaten.