Sibierski neemt geen blad voor de mond over Anderlecht en de zomermercato

Het is een zeer moeilijke en drukke transfermercato geworden voor Antoine Sibierski en RSC Anderlecht. Op de slotdagen kwam er plots nog héél veel versterking. De nieuwe sterke man van paars-wit heeft nu gesproken over de zomermercato en zich uitgelaten over een aantal van de heikele punten.

De drukke maand augustus voor Antoine Sibierski - en zelfs de eerste dagen van september - was ook Evert Winkelmans al opgevallen. En dus was het ook eens hoog tijd om een stand van zaken te maken met Sibierski zelf.

"Mijn eerste indruk hier? Ik had iets in mijn hoofd over wat Anderlecht was als club, met al zijn grandeur, prestige, geschiedenis en grootsheid? En die indruk werd waarheid. Ik wist meteen wat mijn verantwoordelijkheid zou worden."

Sibierski besefte meteen dat Anderlecht een grote club met rijke geschiedenis is

"En dat daar ook een groot belang aan zou gehecht worden. Ik heb veel geobserveerd en ik wilde meteen kijken wat er kon gebeuren, zonder tussen te komen. Ik wilde helpen en wist dat er veel delicate zaken waren te regelen."

"Er was de bekerfinale, de vierde plaats in de play-offs, ... Het was niet aan mij om meteen mijn ding te doen. Ik wilde mijn expertise delen, maar vooral observeren en kijken wat er goed en fout liep bij deze club", aldus Sibierski bij Mauve TV.

Het belang van respect is groot voor Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht

"Ik wilde snel een kader neerzetten die bij mij paste en die de ervaring kon brengen, qua spelers en qua omkadering. Discipline, menselijkheid en respect waren voor mij belangrijk. Daar moesten stappen in gezet worden. Wie een project in handen neemt, moet dat kader respecteren."





Over de intense zomermercato dan? "Het was enorm intens, inderdaad. Er is veel veranderd. We moesten niet dingen gaan veranderen om te veranderen, of mensen tekenen gewoon om ze te tekenen. Het gaat over het samenstellen van een kern, van een groep. Met coherentie en juistheid, zodat iedereen complementair is."

"We wilden zo juist mogelijk zijn, ook als het gaat over de samenstelling van de kern. Het is een collectief werk en niet alleen maar mijn verdienste. Wachten tot het laatste moment? Dat was niet van in het begin van de mercato het plan."

"Er beweeg enorm veel en ook de laatste uren waren er plots een aantal kansen die er een aantal dagen eerder nog niet waren. Plots kwamen er mensen vrij in de laatste 48 uur van de mercato en dan moet je opportunistisch kunnen en durven zijn."

Fierheid op de mercato, fierheid op de ploeg die er is of zal zijn

"Een kern van dertig spelers? We hebben er nu 29 en drie doelmannen, maar er zijn er drie die geblesseerd zijn en er zijn ook een aantal jongeren. Het evenwicht is er. De volwassenheid en de competitiviteit zal de ploeg beter maken."

Aan de goede mix van talent en ervaring om er tegen KV Mechelen meteen te staan dit weekend. De resultaten van Anderlecht zullen zeker onder de loep worden genomen de komende dagen, weken en maanden. De doelstellingen zijn alvast duidelijk volgens Sibierski: zoveel mogelijk winnen in Europa, mikken op bekerwinst en de top-3 in de Jupiler Pro League.