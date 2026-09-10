Spoedtransfer van JPL naar Nederland: "Ik moest 's avonds nog de namen van mijn ploeggenoten blokken"

Maxime Delanghe was amper vier dagen speler van Willem II toen hij zaterdag al onder de lat stond tegen Excelsior. De 25-jarige Belg werd op huurbasis weggehaald bij Cercle Brugge en kreeg meteen een bijzonder steile introductie in Tilburg. "Er komt in korte tijd heel veel informatie op je af", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad.

De transfer kwam er dan ook in ijltempo. Tussen het eerste contact met Willem II en zijn handtekening zat volgens Delanghe amper een week tot anderhalve week. De blessure van Thomas Didillon maakte dat de Nederlandse club dringend ervaring tussen de palen nodig had.

"Je kent het wel: meetings met de technisch directeur, een gesprekje met de trainer. Die gesprekken voelden heel goed", vertelt Delanghe. Daarna ging het nog sneller. Hij trainde twee of drie keer mee en stond vervolgens meteen in de basis tegen Excelsior.

Leren terwijl de wedstrijd al bezig is

Veel tijd om zich aan te passen kreeg de ex-jeugdspeler van PSV dus niet. Hij moest in enkele dagen leren hoe Willem II verdedigt, druk zet en standaardsituaties aanpakt. De video-analist hielp hem daarbij, met beelden die in de spelersgroep werden gedeeld.

Zelfs de namen van zijn nieuwe ploeggenoten moest Delanghe in recordtempo instuderen. "Als ik ’s avonds thuis was, dan ging ik nog even studeren op alle namen. Gewoon met het selectieoverzicht op de clubwebsite erbij", lacht hij. "Een spoedcursus Willem II."

Meteen zwaar onderuit en niet tevreden over eigen prestatie

Zijn debuut leverde geen droomscenario op: Willem II verloor met 0-3. Delanghe was bovendien niet helemaal tevreden over zijn eigen optreden. Bij de 0-2 uit een hoekschop kwam hij naar eigen zeggen iets te snel uit zijn doel en bleef hij "in niemandsland" achter.





Veel tijd om daarover te piekeren is er niet. Willem II trekt eerst naar AZ en krijgt daarna Ajax op bezoek. "Twee serieuze kleppers", aldus Delanghe. Zijn spoedcursus krijgt dus meteen een bijzonder zware vervolgtest.