UPDATE Karetsas: nog meer onderzoek nodig

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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UPDATE Karetsas: nog meer onderzoek nodig
Foto: © photonews
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In de Champions League zijn de eerste zes wedstrijden achter de rug in de League Phase. Club Brugge ging zoals geweten in eigen huis onderuit tegen Aston Villa, maar er stonden dus nog een aantal interessante wedstrijden op het programma. Onder meer Real Madrid en Manchester City kwamen in actie.

Aernout Van Lindt

UPDATE Karetsas: nog meer onderzoek nodig

"Het gaat goed met hem, gezien de omstandigheden", zegt sportief directeur Nils-Ole Book. "Er zijn nog meer onderzoeken nodig. We willen dit eerst tot de bodem uitspitten. Het is vanzelfsprekend dat de gezondheid van onze speler onze prioriteit is. Hij zal dus niet spelen dit weekend."

Volgens zijn trainer Niko Kovac zou Karetsas niet lang buiten strijd zijn. "We zijn daar positief over en hopen dat hij in de nabije toekomst weer bij ons kan zijn", zei hij volgens Sporza. Het is dus nog even wachten wanneer de jonge Griek met een verleden bij KRC Genk opnieuw fit zal geacht worden.

In de Champions League zijn de eerste zes wedstrijden achter de rug in de League Phase. Club Brugge ging zoals geweten in eigen huis onderuit tegen Aston Villa, maar er stonden dus nog een aantal interessante wedstrijden op het programma. Onder meer Real Madrid en Manchester City kwamen in actie.

Naast de nederlaag van Club Brugge tegen Aston Villa stonden er dinsdagavond nog vijf Champions League-duels op het programma. Ex-Standardspelers Razvan Marin opende in de andere wedstrijd van 18.45 uur de debatten met een prachtige vrije trap voor AEK Athene tegen LASK Linz.

Courtois blinkt uit bij zege van Real Madrid

De meest opvallende affiche bracht José Mourinho terug naar Internazionale. Zijn Real Madrid begon echter bijzonder scherp aan de wedstrijd. Kylian Mbappé en Federico Valverde sloegen allebei toe in het openingshalfuur, waardoor de Koninklijke al snel een comfortabele voorsprong had.

Inter nam na rust steeds meer initiatief en zette Thibaut Courtois stevig aan het werk. De Rode Duivel moest zes keer tussenbeide komen, met onder meer een knappe dubbele redding in de kleine rechthoek. Carlos Augusto bracht de Milanezen in het slot nog terug tot 2-1, maar Real Madrid hield stand en opent zijn campagne met drie punten.

DON THIBAUT COURTOIS.

EL MEJOR PORTERO DE LA HISTORIA pic.twitter.com/wk605pxCfS

— MT2 (@madrid_total2) September 8, 2026

Rode kaart Ethan Mbappé nekt Lille

Ook Lille beleefde een frustrerende Europese avond. De Franse ploeg stond bij de rust nog 2-1 voor tegen Real Betis, maar incasseerde vlak na de pauze twee doelpunten in korte tijd.

Ethan Mbappé kreeg vervolgens een veel minder fraaie hoofdrol. Zijn reactie leverde hem een rode kaart op, waardoor Lille in de slotfase geen vuist meer kon maken. De Fransen verloren uiteindelijk met 2-3.

Onwel geworden Karetsas naar het ziekenhuis

Voor Konstantinos Karetsas werd zijn Champions League-debuut met Borussia Dortmund tegen Villarreal een nachtmerrie. De ex-speler van Racing Genk stond in de basis, maar ging na iets meer dan twintig minuten op het veld liggen en kon niet verder.

Het Champions League-debuut van Kos Karetsas eindigt met een blessure… 🚑🙁 pic.twitter.com/fPK1v2Au1R

— Play Sports (@playsports) September 8, 2026

Een blessure leek eerst de meest logische verklaring, maar Dortmund meldde al snel dat Karetsas last had. Volgens de Duitse club stelt hij het, rekening houdend met de omstandigheden, relatief goed. De jonge Belg (die uitkomt voor de Griekse nationale ploeg) werd wel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere onderzoeken.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR

— Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Zonder Karetsas bleef het lange tijd 0-0, maar Dortmund trok na een dol slot alsnog met 3-2 aan het langste eind tegen Villarreal. In de laatste wedstrijd van de avond won Manchester City met 0-2 op het veld van FC Porto. De Engelsen moesten het nog altijd zonder Jérémy Doku stellen, maar hadden genoeg aan Erling Haaland. De Noorse spits tekende voor beide doelpunten.

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10/09/2026 18:45PSV - Shakhtar Donetsk1-1
10/09/2026 18:45Fenerbahçe - AS Roma1-1
10/09/2026 21:00Bayern München - Bodø Glimt5-0
10/09/2026 21:00Manchester United - Sabah4-0
10/09/2026 21:00Como - RB Leipzig4-1
10/09/2026 21:00Slavia Praag - RC Lens2-3

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